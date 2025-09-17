Arbetslösheten var 9,0 procent för kvinnor och 8,4 procent för män. Antalet långtidsarbetslösa, som enligt SCB:s definition varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 204 000. Det var en ökning med 42 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Av dem är lika många kvinnor som män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 143 000 och arbetslöshetstalet bland ungdomar var 19,8 procent med SCB:s sätt att mäta.



Arbetsförmedlingens statistik visar samma trend. På ett år har arbetslösheten har ökat med 10 000 personer och långtidsarbetslösheten har gått upp ännu mer, enligt Arbetsförmedlingen. Ungdomars arbetslöshet står och stampar på hög nivå. Lågkonjunkturen är ovanligt svår att komma ur.

– Den är mer utdragen än tidigare lågkonjunkturer. Återhämtningen på arbetsmarknaden sätter igång under hösten men väldigt långsamt, säger Arbetsförmedlingens analyschef Eva Samakovlis.

Eva Samakovlis, Arbetsförmedlingen.

Hon pekar på att hushållens konsumtion behöver ta fart för att fler ska få jobb.

Nästa år räknar hon med att arbetslösheteten ska sjunka snabbare, men den kommer ändå att vara högre i slutet av 2026 än före nuvarande lågkonjunktur.