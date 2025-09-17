När dina ungar går hungriga blir miljardärerna både fler och rikare

Sverige får allt fler dollarmiljardärer. I skrivande stund har vi 45 stycken.

Och det är riktigt dåliga nyheter.

I alla fall om man frågar Ruchir Sharma. Han är styrelseordförande för Rockefeller international och en av finansvärldens mest inflytelserika personer.

Under 15 år har han listat världens dollarmiljardärer. Bland annat tittar han på hur stora deras förmögenheter är i relation till landets ekonomi.

– Sverige har den sämsta placeringen när jag tittar på 20 stora ekonomier i världen, säger Sharma till SVT.

Med sämst placering menar han att varningslamporna blinkar och tjuter för fullt.

När ojämlikheterna skenar ökar riskerna för protester. Det har man bland annat sett i Chile, Frankrike och Indien.

Svantesson har en politik

Men vår regering är inte orolig.

SVT försöker få en intervju med finansminister Elisabeth Svantesson efter Sharmas uttalande. Men de får nöja sig med en riktigt slapp, skriftlig kommentar:

”Allt för stora klyftor i ett samhälle riskerar att skapa spänningar men i Sverige har vi en fördelningspolitik, inklusive tillgång till välfärdstjänster, som gör att vi håller ihop. Det verkliga problemet är fattigdom och utanförskap.”

Pris ske gud! Sverige har en fördelningspolitik!

Vi kan väl kika lite på hur den ser ut.

Den ekonomiska situationen för människor är rent ut sagt för jävlig.

Länge har vi nu hört om människor som knappt har råd att ställa mat på bordet. Om ensamstående föräldrar som inte äter sig mätta eller får i sig näringsrik mat.

Om barn som somnar hungriga om kvällarna. Om barnfamiljer som vräks från sina hem.

Svaret har varit att avskaffa det extra bostadsbidraget. Att inte höja barnbidraget. Och att höja gränsen för högkostnadsskyddet till läkemedel.

Istället har vi fått skattesänkningar för de allra rikaste. Och ökat rotavdrag så att altaner kan byggas.

Så ser den ut, Svantessons fördelningspolitik.

Vanligt folk ska bara gå till sina underbetalda jobb. Slita ut sina kroppar. Kliva upp i ottan med ömmande leder. Komma hem och försöka ställa mat på bordet. Och har man tur kan man betala hyran den här månaden.

Bättre än USA

Men visst är det härligt att Sverige får fram fler dollarmiljardärer. Här räcker det inte med vanliga fattighjon till kronormiljardärer.

Per capita får vi fram en och en halv gånger fler dollarmiljardärer än USA.

Hurra! Grattis till oss. Duktigaste lilla landet lagom!

Om Sharma har rätt i sin teori att folk skulle börja protestera mot det här vore det allt annat än konstigt.

Men Svantesson är nöjd med att ha en fördelningspolitik.

Det är bara att ösa ut fler dollarmiljardärer från Sverige.

Alla andra får slåss om smulorna som blir över.