Lager för skyddsutrustning måste böta – för farlig arbetsmiljö

På Båstadgruppens lager i Ängelholm finns det fullt av arbetskläder och skyddsutrustning till arbetsplatser: bland annat hjälmar, ögonskydd, brännskadeprodukter, knäskydd och första-hjälpen-kit.

Men arbetsmiljön för lagrets egna anställda har sedan flera år funnits under lupp i myndigheternas diarier.

Första gången riskerna uppmärksammades var redan för snart två år sedan, i november 2023.

Flera klagomål

Under en skyddsrond i maj hade det regionala skyddsombudet David Viljefrid upptäckt att det saknades genomföringsskydd på en del av hyllorna.

Det ska hindra att gods faller ner.

Han hade även sex andra klagomål – som exempelvis att lastsäkra gods på pallarna. Alla dessa åtgärdade Båstadgruppen utan diskussion.

Var inte överens

– Det är ett nybyggt lager och företaget vill i grunden göra rätt. Man hade genomföringsskydd på de allra översta hyllorna men sakande det längre ner. Jag påtalade att det innebär en risk för de anställda, man kan få kollin över sig, säger David Viljefrid.

Men företaget höll inte med och tyckte att de befintliga skydden räckte. David Viljefrid skickade då in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på arbetsplatsen och gick på skyddsombudets linje – man ville se genomföringsskydd på samtliga hyllor, inte enbart på de allra översta närmast taket.

Stort lager – få anställda

Men Båstadgruppens ledning fortsatte att hävda att det räckte med skydden på de hyllor som sitter på mellan 8 till 9 meter.

– Pallarna har en maxstorlek där godset inte får sticka ut. Det når aldrig varandra och kan därför inte putta till pallen som står bakom. Det innebär förvisso en del ansvar för truckföraren, men för det har vi goda rutiner, förklarar logistikchef Tobias Svensson företagets ståndpunkt.

Han betonar också att ingen lagermedarbetare numera går i gångarna mellan pallarna eftersom plockarbetet bara sker med hjälp av truck där den anställda sitter under tak.

I övrigt har det robotiserats.

– Trots att vi har ett lager på 10 000 kvadratmeter har vi effektiviserat så mycket att vi bara har 14 lagermedarbetare, varav tre jobbar kvällstid. Det gör att det inte rör sig så många här inne, säger han.

Förvaltningsrätten dömde ut vite

Arbetsmiljöverket valde att ta till nästa påtryckningsmetod och meddelade i juni i fjol att Båstadgruppen skulle få ett vite på 100 000 kronor om genomföringsskydden inte sattes upp.

Men Båstadgruppen överklagade. Arbetsmiljöverket stod dock på sig och skickade i augusti i fjol vidare kravet om vite till Förvaltningsrätten i Malmö.

I november 2024 föll domen. Förvaltningsrätten gick på Arbetsmiljöverkets linje: vite på 100 000 kronor om inte genomföringsskydden satt på plats inom fem månader.

Domen vann laga kraft den 27 december och senast 27 maj i år skulle den alltså konkret falla ut.

Fick aldrig domen

Framåt senvåren hade dock skyddsombudet David Viljefrid fortfarande inte hört något och följde upp ärendet.

På ett möte på företaget, där även Arbetsmiljöverkets representant var med, uppdagades att Båstadgruppen inte hade nåtts av domen.

– Det uppstod en ganska märklig stämning på mötet, en sådan situation har jag faktiskt aldrig förr varit med om. Det är ju Förvaltningsrättens jobb att meddela berörda parter när en dom faller.

När Handelsnytt ringer upp Förvaltningsrätten i Malmö skyller man på ett ”mänskligt misstag”, som man tar på sig. Domen råkade skickas till fel adress. Så allt fick tas om.

Skydd på fyra kilometer

Den 17 juni 2025 meddelade Förvaltningsrätten i Malmö återigen, och denna gång såg man till att domen även nådde företagets ombud på rätt adress, att domen hade vunnit laga kraft.

Det innebär en ny tidsfrist om fem månader för att åtgärda bristerna.

Så den 17 november ska skydden äntligen vara på plats. Annars blir det ett vite på 100 000 kronor.

– Det vi har kommit fram till nu är att vi ska sätta genomföringsskydd på alla nivåer i pallställen. Men för att ge en bild så handlar det om fyra kilometer genomföringsskydd som ska monteras in bland 9 333 buffertplatser. Samtidigt ska vi hålla igång vår verksamhet, säger logistikchef Tobias Svensson.

