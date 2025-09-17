I Ebba Buschs värld finns inga goda Palestinademonstranter

Den som varit på internet länge vet hur drev på sociala medier fungerar.

Den första vågen av upprördhet och indignation är stark, nästan omöjlig att inte dras med i. Den brukar också traditionellt sett alltid ha fel.

I våg två kommer eftertanken, ”kan det verkligen vara såhär”, men då är det oftast redan för sent. Motreaktionen blir aldrig lika stark som reaktionen.

I veckan spreds en nyhet om demonstranter utanför vad man påstod var en judisk skola.

Nu hade alltså de galna Palestinademonstranterna dragit in barnen i mellanösterns konflikter. Det var försåtligt. Jag ska erkänna att jag själv reagerade rätt starkt vid första anblicken. Som man gör.

Moderaternas gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, hängde inte bara ut demonstranterna med en bild, han kallade dem ”odjur”.

Utrikesminister Maria Malmer Stenegard spred också nyheten och adderade att ”jag känner bara avsky mot dem som gör detta.”

Exemplen kan göras oändliga av högerpolitiker som i en våg av indignation förklarade att detta var förkastlig antisemitism. Hatvågen på sociala medier blev därefter.

Maria Malmer Stenergardas X-post.

Expressens omdömeslösa artikel

Expressen publicerade en fullständigt omdömeslös artikel där man citerade samtliga topp-politiker utan att ha brytt sig om att ta reda på vad som faktiskt hänt.

Ingen av dem brydde sig om att zooma in bilden på skylten där det tydliggjordes att det tiotal fredliga demonstranter som samlats var judar.

Dessa demonstrerade inte mot skolan utan att en IDF-soldat bjudits in för en föreläsning på det kulturcenter som ligger i anknytning till skolan.

Man protesterade alltså, bokstavligen, mot att någon tagit in mellanösterns konflikt i byggnaden. Efter skoltid – bör tilläggas.

Nu blev situationen på riktigt rätt obekväm för många ledande politiker – så även oppositionsledaren Magdalena Andersson – som fördömt händelsen.

Kallat fredliga demonstranter för odjur

Det verkliga svaret på varför man varit så snabba på att reagera så starkt var ju att man trodde det var någon annan kraft som ”tagit mellanösterns konflikter till barnen”.

Nu stod man där och hade kallat en liten, redan utsatt, judisk grupp fredliga demonstranter för odjur.

Det här är gammal drevlogik i en nötskal. En instinktiv reaktion bland makthavare, inte sällan som här triggad av rena fördomar, leder till att omdömeslösa publicister kör ut nyheter utan bakgrundskoll.

Och sedan blev situationen – som väntat – extremt pinsam för exakt alla inblandade. Men skadan är redan gjord.

Jag tvivlar på att Svenska Dagbladets ledarsida kommer publicera några texter där de frågar sig om utrikesministern och Moderaterna anser att just de här judarna har rätt att få finnas i Sverige.

Buschs ambition att demonisera

Hur kan vi ha politiker och makthavare som fortfarande inte förstår hur drevkultur och desinformation på internet fungerar? Som inte inväntar del två i berättelsen som alltid kommer?

Det är faktiskt under all kritik. Åtminstone Mattias Karlsson borde avgå omedelbart.

Vice statsminister Ebba Busch, som tycks ha ambitionen att göra demonisering av Palestinaaktivister till sin stora valfråga, reagerade också – timmar efter att det redan avslöjats vad som faktiskt hänt.

Hon struntade i vilket. Som hon ofta gör.

”När demonstranter väljer att ställa sig utanför judiska skolan och kulturcentret i Stockholm för att demonstrera mot kriget i Gaza – är det ett tydligt tecken på att något har gått oerhört fel; oavsett vilken tid på dygnet det är eller vilka bortförklaringar som finns till ett uppenbart oetiskt beteende”, skrev den karismatiske partiledaren.

Rättsväsendet borde ha gripit in. Om hon och Kristdemokraterna fått bestämma skulle det redan ha gjort det.

I hennes värld finns inga goda Palestinademonstranter, ingen desinformation och judarna som demonstrerar för fred – de är bara en bortförklaring hon anser att polisen borde flyttat på.

Det är precis så här vi kommer förlora våra demokratiska rättigheter. Inte i en väpnad revolution utan i ett förvirrat moln av starka känslor, desinformation och makthavare som helt enkelt inte bryr sig om sanningen längre.