Artikeln i korthet Arbetslöshet kan leda till negativa psykiska effekter som stress, ångest och depression, vilket skapar en känsla av hopplöshet och brist på kontroll.

Långvarig arbetslöshet ökar risken för psykisk ohälsa, och många arbetslösa söker inte hjälp, vilket resulterar i ett stort mörkertal av ensamma lidanden.

Det är viktigt att inte enbart fokusera på jobbsökande utan också prioritera personlig välmående genom att återfå rutiner och engagera sig i aktiviteter som ger glädje och socialt sammanhang. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Han har många gånger sett hur arbetslöshet påverkar människors mående negativt. Ricardo Correa, psykolog hos Min Doktor har lång erfarenhet i yrket både från psykiatrin och primärvården.

– De vanligaste reaktionerna är stress, ångest och depression.

Ofta uppträder de tillsammans, vilket gör det ännu tyngre, fortsätter Ricardo Correa.

– Många beskriver en känsla av hopplöshet och fastnar i grubblerier om framtiden. Det kan kännas som att livet står stilla, att man har tappat riktning och kontroll, säger han.

Många riskfaktorer

Att arbetslöshet för med sig flera riskfaktorer för psykisk ohälsa, även om de slår olika mot olika individer och är situationsbunden, är tydligt.

Det menar både Ricardo Correa och yrkeskollegan Louise Lind, erfaren psykolog på Mindler som genom sina år inom yrket träffat många arbetslösa.

– Det kan handla om bristen på socialt sammanhang, att man känner att man förlorar en stor del av sin identitet, att man upplever sig värdelös för att man inte bidrar, att man har en stor ekonomisk stress och att man förlorar rutiner och sover på olika tider, slarvar med mat och sällan kommer ut, säger hon.

– Ju längre arbetslösheten varar, desto större blir risken att utveckla eller förvärra psykiska besvär, fyller Ricardo Correa i.

Forskningen är överens

Även forskningen visar att arbetslösa som grupp i högre grad än människor med jobb mår dåligt.

Fredrik Norström, forskare i hälsoekonomi vid Umeå universitet, lät i en omfattande studie personer som hade varit arbetslösa i minst 6 månader självskatta sin hälsa och jämförde det sedan med personer i arbete.

Resultaten visade att arbetslöshet leder till en stor försämring, 9,6 procent, i hälsorelaterad livskvalitet.

Tydligt sämre mående

Allra störst var försämringen när det gäller den mentala hälsan. 24 procent fler bland de arbetslösa än bland de arbetande upplevde problem med ångest och depression.

– Jag saknar helt det perspektivet i samhällsdebatten. Vi behöver prata mycket mer om vad arbetslöshet gör med människors mående, säger Fredrik Norström.

Fredrik Norström kan även hänvisa till många fler studier än sin egen som kan belägga sambandet mellan arbetslöshet och ökad psykiska ohälsa.

Söker sällan vård

Ändå är flera av de psykologer som Arbetet har pratat med överens om att arbetslösa som grupp generellt inte söker vård så ofta som de skulle behöva.

Därför finns det troligtvis ett stort mörkertal och många människor som lider ensamma och i tysthet.

– Människor kan söka för ångest eller depression och det är först i samtalen som det kommer fram att de är arbetslösa. De kanske själva inte riktigt har sett sambandet, säger Louise Lind.

Klandrar sig själva

Även hon trycker på att såväl arbetsgivare som Arbetsförmedlingen borde bli bättre på att lyfta detta: vad arbetslöshet faktiskt tenderar att göra med människor, särskilt när den blir långvarig.

Hon får medhåll av kollegan Andrea Kööhler, verksam vid Din psykolog.

Andrea Kööhler upplever att hon ofta få påminna människor om att de inte är ensamma i sin situation, att arbetslöshet kan drabba vem som helst.

– Ibland beror det dessutom på rent strukturella och diskriminerande orsaker som man som individ inte kan påverka. Men i stället tenderar många att lägga skulden på sig själva. De tänker att de är misslyckade som människor, att de mår dåligt på grund av det och att det är så det är – att det inte är mycket att göra åt, säger hon.

Fastnar i att söka jobb

Men det går att göra bästa möjliga också av en svår situation, poängterar Andrea Kööhler.

Hon och hennes kollegor kan inte förändra sina patienters praktiska förutsättningar: de kan inte ge någon ett jobb, inte fixa ekonomin eller i fall som hon faktiskt mött – lösa hemlösheten.

– Jag brukar fråga vad de tyckte om att göra innan de blev arbetslösa och innan hela den här onda spiralen började. Jag försöker uppmuntra dem till att få in mer av det i sitt liv. Många hamnar i att allt bara handlar om att söka jobb, all vaken tid.

Viktigt ta hand om sig själv

Även Louise Lind ser ofta hur många fastnar i att söka jobb frenetiskt – det är ju den uppmaningen man får från samhället, menar hon.

– Många får känslan av att de inte är värda något annat. Men när man har gjort vad man är skyldig i jobbsökande är det viktigt att prioritera annat för sig själv, sådant som får en att må bra.

Det är bra att hålla i rutiner och fylla på med positiv input, säger Louise LInd.

– Man kan exempelvis engagera sig volontärt eller vara med i någon förening för att återfå känslan av sammanhang.