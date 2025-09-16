Sedan 2008 har Arbetsförmedlingen handlat upp arbetslivsinriktad rehabilitering för långtidsarbetslösa av privata företag.

Tjänsterna har haft olika namn men inriktningen har varit densamma: Ett intensivt professionellt stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning eller ohälsa.

Steg till arbete, som den aktuella tjänsten hos Arbetsförmedlingen heter, finns i två varianter.

Den första misslyckades Arbetsförmedlingen dessvärre med att upphandla. Den utvärderades nämligen enbart på lägsta pris. Det sparade pengar åt Arbetsförmedlingen men inledningsvis kom många klagomål på leverantörerna både från deltagare och anställda.

Förlängde ändå avtalet

Det blev bättre och man valde ändå att förlänga med med följande motivering:

”Vi har sett att tjänsten ger de arbetssökande ett bra stöd för att få jobb, men att det finns utmaningar som försvårar det praktiska arbetet. Därför behöver vi ta med oss lärdomarna om vad som fungerar bra och orsaken till utmaningarna så att vårt erbjudande blir ännu bättre.”

Den andra versionen av tjänsten, Steg till arbete 2, handlades upp på ett mycket bättre sätt. Fokus var på kvalitet och med en fast ersättning till leverantörerna som låg 40 procent högre än i Steg till arbete 1.

Upphandlingen har lovordats från branschen och klagomålen har varit få. Lokalt har samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och leverantörerna fungerat väl även om antalet deltagare ofta varit mycket lägre än vad som aviserats.

Tar över verksamhet på lösa grunder

Därför är det anmärkningsvärt att Arbetsförmedlingen valt att säga upp 31 av 46 avtal i Steg till arbete 2.

I en tunn powerpoint presentation på tre sidor motiveras beslutet med att myndigheten ska bygga upp stöd i egen regi som kan ersätta den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Dagligen har bland annat arbetsterapeuter och arbetskonsulenter arbetat tillsammans med arbetssökande för en återgång till arbetsmarknaden.

Steg för steg har de arbetssökande kommit närmare arbete eller studier. Längre perioder av arbetsprövning har tagit de arbetssökande mot målet om eget arbete.

Sumpar mångårigt samarbete och nätverk

Resultaten har varit bra givet det stora avstånd som målgruppen har haft till arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har prioriterat tjänsten eftersom de inte själva har möjlighet att bedriva motsvarande intensiva insats i egen regi.

Arbetsförmedlingen kommer också att gå miste om leverantörernas egna nätverk av företagskontakter eftersom stora delar av Steg till arbete är arbetsträning eller praktik på arbetsplatser.

I orter som Linköping och Karlstad vill Arbetsförmedlingen avsluta ett nästan 20-årigt samarbete med fristående leverantörer för att långtidsarbetslösa ska komma ut i arbete.

Strider mot likabehandling av leverantörer

Vi som bransch- och arbetsgivarorganisation anser inte heller att beslutet är proportionerligt. Det strider mot likabehandlingen av leverantörer eftersom de flesta deltagarna i de uppsagda avtalen kommer från en och samma leverantör.

Det är inte vilken leverantör som helst, utan Iris Hadar. Företaget har bedrivit arbetslivsinriktad rehabilitering åt Arbetsförmedlingen sedan 2008 och är en av landets ledande specialister på området.

Iris Hadar är en kritisk leverantör till Arbetsförmedlingen i Steg till arbete.

Goda resultat och nöjda deltagare hänvisas vidare

Arbetsförmedlingen skriver att de inte grundat besluten om att säga upp avtalen i i en bedömning av resultat, kvalitet eller nöjdhet i tjänsten. Varför har de då sagt upp avtalen?

Leverantörernas egna mätningar visar goda resultat och nöjda deltagare!

I dagsläget deltar cirka 800–900 arbetslösa i Steg till arbete 2 i de orter där Arbetsförmedlingen sagt upp avtalen.

Konsekvenserna för de arbetslösa i de här 31 leveransområdena blir stora eftersom de inte får tillgång till Steg till arbete utan i stället ska hänvisas till Arbetsförmedlingens egna stöd.

Arbetsförmedlingen saknar kapacitet

Vi anser att beslutet är felaktigt och att det saknas underlag som motiverar att avtalen inte förlängs.

Arbetsförmedlingen påstår att deras egna insatser kan ersätta Steg till arbete. Men det stämmer inte eftersom myndigheten inte bedriver arbetslivsinriktad rehabilitering som heltidstjänst.

Det har inte undgått någon att myndigheten anser att de har brist på egna arbetsförmedlare. Hur ska de då klara av att bygga upp ett specialiststöd med arbetsterapeuter, arbetskonsulenter, socionomer med mera till långtidsarbetslösa med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering?

Det är obegripligt att inte myndigheten värdesätter den kompetens och professionalism som finns hos de privata specialisterna.

Vi anser därför att det är helt fel av Arbetsförmedlingen att inte förlänga avtalen. Nu behöver de svara på varför.