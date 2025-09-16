Utnyttjade thailändska massörer – får kortare fängelsestraff

Tre kvinnor från Thailand sålde sexuella tjänster medan de arbetade på en massagesalong i Malmö. De hade ingen riktig ledighet, ingen fast lön och sov på britsarna som användes för massage och sexuella tjänster.

I somras dömdes kvinnan som drev massagesalongen till tre års fängelse, utvisning och sju års näringsförbud. Malmö tingsrätt ansåg att kvinnan gjort sig skyldig till både grovt koppleri och människoexploatering.

Enligt tingsrätten behövde kvinnorna sälja sexuella tjänster för att klara sig eftersom de hade så dåliga arbetsvillkor.

Frias för människoexploatering

Nu frias kvinnan som drev salongen för grov människoexploatering och får ett mildare straff. Hovrätten anser att kvinnorna som jobbade där inte har varit ”i en sådan beroendeställning, skyddslöshet eller svår situation som åklagaren gjort gällande”.

Åklagaren Lena Körner har ännu inte tagit del av hovrättens resonemang. Men hon är besviken över utfallet.

– Domen innebär en väldig uppförsbacke för oss som jobbar med den här typen av ärenden. Att få människor att våga berätta och beskriva sin situation, när det krävs så mycket bevis för att man ska förstå problematiken, säger hon.

Hon anser att fällande domar är viktigt för att få fler att berätta om vad de varit med om.

– Många är i en väldigt utsatt situation med hot och tvång runtomkring dem. Då är det viktigt att känna till att det finns en möjlighet till rättvisa i det de har utsatts för, säger Lena Körner.

Få döms för exploatering

Brottet människoexploatering handlar om att personers svåra situation utnyttjas för att få dem att arbeta under väldigt dåliga villkor. Lagen kom 2018 för att skydda de allra mest utsatta på svensk arbetsmarknad. Men ännu har väldigt få dömts för det.

Kvinnan som drev massagesalongen döms fortfarande till fängelse. Hovrätten delar tingsrättens syn på att kvinnan har gjort sig skyldig till grovt koppleri. Hon döms till två års fängelse, utvisning och näringsförbud i fem år.

Kvinnan har hävdat att hennes anställda inte varit i någon svår situation och att hon inte har känt till att de sålt sexuella tjänster.