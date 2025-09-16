Tyskar tar tusentals verktyg till Sverige

Det säger Tobias Flensburg, bas för sverigesatsningen som tog avstamp på Elfackmässan i våras.

Cimco har funnits tidigare i Sverige, men då i liten skala.

– Vi går från ungefär 200 till uppåt 5000 artiklar som blir tillgängliga för svenska marknaden. Det handlar om handverktyg och skyddsutrustning till elbranschen. säger Tobias Flensburg.

Cimco satsar, enligt egen utsago, på högkvalitativa verktyg specialiserade för elinstallation och elektronik och har totalt uppåt 8 000 artiklar inom området.

Alla verktyg testas individuellt i vattenbad vid 10 000 V AC för att godkännas vid arbete upp till 1000 V.

Byter backar utan att skruva

När jag ber Tobias ta fram en pryl ur det sortimentet blir det deras crimptång ”Click ’n’ Crimp.

– Klarar de flesta olika storlekar och varianter genom att du kan byta backar, OCH, dessa byts utan att behöva skruva. Det sitter ett flertal backar i handtaget att byta med och du bara klickar dit dem.

Finns ytterligare ett tiotal olika backar att köpa till och tången crimper allt mellan RJ 45:or och ändhylsor upp till 50 kvadrat samt det mesta du behöver upp till 10 kvadrat.

Cimco är ett av de ledande leverantörsföretagen i området inom Europa kommer nu alltså även att sälja sitt sortiment via de fem stora grossisterna Sverige.

Lite roligt onödigt vetande i sammanhanget och semestertips för verktygsnörden är att Cimco såväl som Knipex en gång startade i varsin smedja i två sydtyska byar på 1800-talet med bara dryga timmens bilfärd emellan; Remscheid och Wuppertal-Cronenberg. Där ligger huvudkontoren fortfarande.