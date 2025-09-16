I januari föreslog en regeringsutredning att straffbarhetsåldern för vissa brott – till exempel grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott, mord – sänks från 15 till 14 år.

Remissinstanserna var inte jätteimponerade. Åklagarmyndigheten avstyrkte förslaget eftersom de befarar att det kommer att trycka ned den allvarliga brottsligheten ännu mer i åldrarna.

”En generell sänkning av straffbarhetsåldern riskerar också leda till en ökad brottslighet bland barn”, skrev Polismyndigheten i sitt remissvar.

Lyssnade regeringen? Icke.

I förra veckan berättade man att straffbarhetsåldern i stället kommer att sänkas – till 13 år.

Ministerson avslöjades

”Om vi gör som vi alltid har gjort, kommer det gå som det alltid har gått”, deklarerade statsråden Kristersson, Busch, Mohamsson och regeringsmöjliggörare Åkesson i en gemensam debattartikel.

I detta vårt nytänkande Sverige ska barn inte längre behandlas som barn.

Undantag finns förstås, vilket minnesgoda läsare kommer ihåg.

I somras avslöjades det att Johan Forssells son varit aktiv inom den våldsbejakande högerextremismen. Enligt Expo har 16-åringen spridit, publicerat och gillat högerextrem propaganda samt försökt rekrytera andra unga till den svenska högerextrema miljön.

Johan Forssell intervjuas i TV4 Nyhetsmorgon

Och regeringen – med statsministern och justitieministern i täten – slog fast att denna 16-åring ska behandlas som barnet han är. Allt annat var oförskämt.

Proppen gick på Dousa

Sedan drog man snabbt igen det fönstret. Alla andra 16-åringar – och deras småsyskon också för den delen – ska verkligen inte behandlas som barn av vare sig politiker, polis eller rättsväsende.

Mönstret går igen. När biståndsminister Benjamin Dousa härförleden blev varse att rasism finns, när SD-toppen Jessica Stegrud ifrågasatte ministerkollegan Parisa Liljestrands svenskhet, ”kändes det”. Ja, själva ”proppen gick ur”, skrev han i en kulturtext i Dagens Nyheter.

Det är en upprördhet moderater inte kostar på sig särskilt ofta. Dousa själv har varit noga med att avfärda andras upplevelser av rasism, och när SD-toppar uttalar grovheter om andra invandrare håller man käft.

Det är nästan som att moderater bara kan identifiera rasism när den riktas mot en moderat.

Till detta kan man lägga hur det lät när en president inom mc-gänget Comanches dök upp på Jimmie Åkessons bröllop i fjol.

Busch festade med mc-man

I Danmark har Comanches varit i konflikt med svenska kriminella med kopplingar till en av våra mer ökända gängledare. Svenska polisen bedömer att gänget är ett kriminellt nätverk som ingår i den grova organiserade brottsligheten.

När en höjdare i den här organisationen obehindrat minglade runt bland horder av svenska lagstiftare – och vice statsminister Ebba Busch – var det plötsligt bara en förvisso motorburen men ändå yrlig bekant. Åkesson kunde omöjligtvis ha något ansvar för det där.

Detta skedde alltså i ett offentligt samtal som vanligtvis är besatt av att människor har olika ”kopplingar” till varandra. Att någon har umgåtts med en klandervärd person, deltagit i ett möte eller figurerat på en bild kan räcka för att utpekas som islamist, kriminell eller något liknande.

Detta skedde parallellt med att regeringen försöker kriminalisera även den som inte begått något brott men som umgås med eller bedöms ha anknytning till kriminella nätverk. Kopplingarna i sig har blivit bevis nog – men inte för alla.

Åkesson kan bli avlyssnad

Med de lagar Tidölaget själva driver igenom hade gästlistan på Åkessons bröllop kunnat räcka för att få honom avlyssnad utan brottsmisstanke. Samma sak hade kanske kunnat ske hemma hos Johan Forssell.

Men nu tillhör ju herrarna makteliten – och slipper oroa sig för sådant.

Är det något åren med den här regeringen lärt oss, så är det att för vanliga medborgare finns inga ursäkter.

Men när det gäller högeretablissemanget finns inget ansvar.