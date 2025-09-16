Artikeln i korthet Svenska Yrkeslandslaget tog hem 14 medaljer vid Yrkes-EM i Herning, Danmark, inklusive två guld, tre silver och två brons.

Frisören Maja Svensson och hudterapeuten Stephanie Johansson vann brons i sina respektive kategorier

Tävlingen, som arrangeras vartannat år för ungdomar under 25, hade 597 deltagare från 32 länder inom 38 yrken, och den svenska truppen bestod av 23 tävlande.

Nu är yrkes-EM avslutat. Det svenska yrkeslandslaget tog hem flera medaljer under tävlingen som hölls i Herning i Danmark.

En av de tävlande var frisören Maja Svensson som var två poäng från att komma tvåa.

– Jag var chockad, jag var så stolt och glad. En obeskrivlig känsla där och då, i stunden, hur glad man är. Adrenalinkicken var enorm, sa Maja Svensson när det stod klart att hon vunnit brons.

En annan bronsmedaljör var hudterapeuten Stephanie Johansson. Hon hade otur men tog ändå hem tredjeplatsen i sin kategori.

– Det har varit så mycket känslor den här veckan, jag har aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv, berättar en känslosam Stephanie Johansson.

Hudterapeuten Stephanie Johansson började gråta redan innan det var dags för prisutdelningen i hennes tävlingskategori.

Kategorin precis före hennes var för frisörerna. Då grät hon för Maja Svenssons tredjeplats. När det var hudterapeuternas tur fick de som stod runt henne hålla i och stötta.

– När jag hörde ”Sverige”, då bara brast det för mig. Jag hade hela laget runt mig, jag hade ramlat i golvet om de inte hållit i mig, det var så otroligt mycket känslor.

Maja Svensson under sitt tävlingsmoment under Yrkes-EM.

Bröt av framtänderna

Det var inte helt säkert att Stephanie skulle hunnit till prisutdelningen. Samma dag som prisutdelningen var hon med några lagkamrater och badade.

Stephanie kom för nära bassängbotten och bröt av båda framtänderna.

– Du kan kalla mig den tandlöse bronsmedaljören, skrattar Stephanie Johansson.

Stephanie Johansson tävlade mot elva andra hudterapeuter från elva andra länder.

”Det var flera tillfällen där både kropp och sinnet ville ge upp. Men trots motsättningarna så gav jag inte upp”, säger Stephanie Johansson.

Det hände saker som hon inte kunde påverka. Dels saknades det produkter och verktyg. Dels blev en av hennes modeller dålig under ett av tävlingsmomenten.

– Jag var två poäng från silver. Den svider lite, jag ska inte ljuga. Jag hade extremt mycket otur under tävlingen.

Vad tar du med dig från tävlingen, Stephanie?

– Jag tar med mig att jag är otroligt mycket starkare än jag trodde. Det var flera tillfällen där både kropp och sinnet ville ge upp. Men trots motgångarna så gav jag inte upp.

Nöjd med sin prestation

Frisören Maja Svensson är väldigt nöjd med sin prestation. Hon tävlade mot 23 andra frisörer som är uttagna som de bästa i sina hemländer.

Hon tyckte att hon gjorde en fin och jämn prestation under alla tävlingsdagarna och höll tummarna för att nå en pallplats.

– Tävlingen är en upplevelse för livet, att bara få vara där! Att få representera Sverige, visa att vi frisörer ligger på topp. Svenska frisörer ligger topp tre i Europa.

Stephanie Johansson upplevde många oväntade moment under Yrkes-EM.

Kvitto på allt jobb

Maja Svensson ser pallplatsen som ett kvitto på allt arbete hon lagt ner.

All tid hon lagt på att träna i kombination med hennes passion för frisöryrket.

Hur ser det ut framåt, Maja?

– Framtiden ser ljus ut. Jag vill fortsätta utvecklas som frisör och människa. Jag är tävlingsmänniska, får se om jag hittar någon mer tävling. Jag har också tankar på att öppna eget, men är inte riktigt där än.

Hudterapeuten Stephanie Johansson känner sig klar med tävlingar.

I november åker hon till Barcelona och kliver ombord på ett kryssningsfartyg. Hon har fått jobb och ska arbeta på fartygets spaavdelning.