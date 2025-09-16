”Filmning, hot, alkohol och narkotika samt manipulativt beteende från och mellan personal”. Det är några av misstankarna som avslöjas i Uddevalla kommuns lex Sarah-rapport om hemtjänstens nattverksamhet.

Missförhållandena som kommit fram har lett till att ett 20-tal anställda har blivit avstängda från sina jobb.

Nu väljer även kommunen att polisanmäla misstänkta brott som beskrivs i rapporten. Polisanmälan rör olaga hot, otillåten fotografering och narkotikabrott.

Hotad av kollegor

Anmälan om olaga hot gäller att nattpersonal inom hemtjänsten har upplevt sig hotad av andra medarbetare.

Det har bland annat medfört att man inte vågat uttala sig om brister i verksamheten, står det i kommunens polisanmälan som Arbetet har tagit del av. Det handlar bland annat om att arbete inte utförts, att medarbetare under ett arbetspass lämnat arbetsplatsen i privata ärenden och att larm från brukare inte har besvarats.

”Vidare framkommer att avstängda medarbetare söker kontakt med och pressar tillsatta vikarier i verksamheten kring information om vad som händer, om deras skåp sökts igenom. Kommunen utesluter inte att det gömts saker i byggnaden som enskilda nu inte kommer åt”, står det i polisanmälan.

Ska ha filmat vårdtagare

I lex Sarah-rapporten anges även uppgifter om att vårdtagare har blivit filmade på ett sätt som strider mot sekretesslagstiftning. Därför polisanmäler kommunen otillåten fotografering.

”Det framkommer också uppgifter om en privat kanal i sociala medier där information ska ha delats”, skriver kommunen dessutom i sin polisanmälan.

Narkotikahund har genomsökt lokalerna

Kommunen anmäler också narkotikabrott mot bakgrund av uppgifter om att kriminell verksamhet har bedrivits i de lokaler som hemtjänstens nattverksamhet utgår ifrån.

I polisanmälan skriver kommunen att de i början av september, innan lex Sarah-rapporten upprättades, gjorde en genomsökning av lokalerna via en ”kvalitetssäkrad hundtjänst”. Hunden markerade intresse på tre ställen i lokalen, och kommunen drar därför slutsatsen att ”narkotikahantering av någon form måste ha ägt rum”.

På sin hemsida skriver Uddevalla kommun att de har haft en dialog med polisen från start och att det nu finns underlag för att göra en polisanmälan. Underlaget kan komma att kompletteras löpande, skriver kommunen på sin hemsida.