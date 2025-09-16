Artikeln i korthet En Malmöbo med funktionsnedsättningar skulle resa till Ghana med tre personliga assistenter.

Chefen för assistenterna fick till slut veta att assistenterna aldrig hade följt med, trots att de fått lön i över ett halvår.

Efter konfrontation sa två assistenter upp sig och en av dem avskedades. Nu har Malmö stad polisanmält händelsen och kräver att assistenterna återbetalar cirka 450 000 kronor. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I januari skulle en Malmöbo med omfattande funktionsnedsättningar åka till Ghana i ett halvår. Malmö stad beviljade brukaren tre personliga assistenter, som skulle följa med på resan. Men när ingen av assistenterna gick att få tag på anade chefen oråd.

Under flera månader fick chefen endast ett sms: ”Vi är på marknad, brukaren mår bra”, rapporterar Sydsvenskan.

Svarade inte chefen

Efter att de personliga assistenterna bett om att förlänga resan bad chefen om kopior på flygbiljetterna och adressen där de bodde i Ghana. Men de personliga assistenterna svarade inte.

Först när chefen kontaktade brukaren framkom att assistenterna aldrig följt med på resan. De hade då fått lön i över ett halvår.

Blev av med jobben

När assistenterna konfronterades sa två av dem upp sig direkt. Den tredje hävdade att de faktiskt skulle åka till Ghana, men att det aldrig blev av efter strul med flyget och boendet. Malmö Stad köpte inte ursäkten och avskedade assistenten.

Nu måste de personliga assistenterna betala tillbaka omkring 450 000 kronor.

– Det här är jätteallvarligt. Det är ett avtalsbrott och bedrägligt beteende. Därför har vi också polisanmält det, säger Malin Hansson, HR-chef på Malmö Stads funktionsstödsförvaltning till Sydsvenskan.