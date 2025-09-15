Våldet mellan arbetskamrater ökar – 900 sjukskrivna på fem år

Antalet fall där någon blivit sjukskriven på grund av hot och våld mellan kollegor har tagit ett skutt uppåt de senaste åren, visar statistiken.

Under 2024 sjukskrevs 2 297 personer efter att ha blivit slagna eller hotade av någon utomstående – när de utförde sitt jobb.

– Inom vissa yrken är det här tyvärr en del av vardagen men nu ser vi också hur grupper, som tidigare inte varit lika utsatta drabbas, säger Pär Axelsson, sakkunnig inom hot och våld, på Arbetsmiljöverket.

Pär Axelsson, Arbetsmiljöverket.

Han ger två exempel: vägarbetare och myndighetspersonal.

Men det finns också en helt annan mindre, men växande grupp: De som blir utsatta på arbetsplatsen av någon inom företaget.

233 personer sjukskrevs

Enligt siffror från Arbetsmiljöverket sjukskrevs 233 personer förra året efter att ha blivit utsatta för våld eller hot av en arbetskamrat. År 2020 handlade det om 155 personer.

– Tyvärr kan vi konstatera att det allt hårdare samhällsklimatet tagit sig in på arbetsplatserna, mellan kollegor, och att våldet ökar, fortsätter Pär Axelsson.

Hot och våld mellan arbetskamrater

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av hot och våld mellan kollegor:

Finns det några branscher som är särskilt drabbade när det handlar om den här typen av våld?

– Det är svårt att säga. Jag skulle nog hellre peka på andra saker, som dålig företagskultur i kombination med hög arbetsbelastning, stress, språkbarriärer och en otydlighet i organisationen.

”Arbetsgivare har ett stort ansvar”

Vad kan arbetsgivare göra för att förebygga det här?

– Arbetsgivare har ett stort ansvar för arbetsmiljön och måste ständigt påminna om vad som är okej och inte. Andra viktiga förebyggande åtgärder är att identifiera vilka faktorer som skulle kunna leda till hotfulla situationer, att kartlägga hur arbetsbelastningen ser ut och hur arbetsgruppen mår. Har man det bra på jobbet uppstår inte konflikter.

Mellan år 2020 och 2024 har sammanlagt 900 personer sjukskrivits till följd av våld eller hot från någon på det egna jobbet, vad har du att säga om det?

– Det borde vara noll. Det här ska inte få förekomma. 900 är 900 för mycket.