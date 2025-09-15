22-årige Tyler Robinson är misstänkt för att ha skjutit ihjäl högerdebattören Charlie Kirk under en frågestund vid ett universitet i Utah i onsdags.

Av medieuppgifter framgår det att Robinsons föräldrar är mormoner och trogna anhängare av Donald Trump.

Tyler Robinson själv var enligt tv-kanalen CNN politiskt konservativ i gymnasiet och stöttade Donald Trump inför valet 2020.

Tredje året till elektriker

Sedan måste något ha hänt. Vid tillfället för mordet studerade Robinson sitt tredje läsår till elektriker på Dixie Technical College i St. George.

Till CNN säger en elektriker som träffade Robinson genom sitt jobb att 22-åringen aldrig självmant pratade politik: ”Bara om någon tog upp det”.

De formella anklagelserna mot Tyler Robinson kommer att presenteras på tisdag, enligt Svenska Dagbladet, som hänvisar till amerikanska myndigheter.

Kirk blev 31 år gammal och lämnar efter sig en fru och två barn.