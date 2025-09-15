Livs klubbordförande efter knivöverfallet: ”Det kom som en chock”

Antonio Isla har arbetat på Signal & Andersson i 14 år. Han har gjort sig känd som en stridbar klubbordförande, en som tar fajten och vågar vara obekväm.

När telefonen ringde den 27 februari i år satt han hemma med skadad fot.

Det tog en stund innan polletten trillade ner.

– Min första fråga var: Hur mår Loc? Är någon med honom på sjukhuset? När det gått upp för mig att ingen från företaget följt med, åkte jag dit. Jag blev rätt irriterad över det där, att ingen följt med honom.

Fanns inga varningssignaler

Det blev också Antonio och hans son som också arbetar på Signal & Andersson, som skjutsade hem Le Loc den där dagen, handlade mat åt honom och hjälpte till att hämta ut mediciner.

I efterhand har Antonio Isla ägnat många timmar åt att försöka förstå det som hände:

– Egentligen går det inte att förstå. Det kom som en chock för mig. Det fanns ingenting som fick mig att tänka att ”det här kan sluta illa”. Inga tecken eller varningssignaler.

Antonio Isla, Livs klubbordförande på Signal & Andersson.

Han suckar och fortsätter:

– Det fanns alltså ingenting i den här personens beteende som pekade i den riktningen. Ingenting alls. Något liknande har aldrig hänt.

Språkförbistring skapar problem

Vi återkommer till det där med språkbruket och machokulturen. Snacket på golvet kollegor emellan.

– Det stämmer att vi tidigare haft en del problem med psykosocial ohälsa och konflikter. Men man måste förstå att mycket handlar om språkförbistringar. Att man helt enkelt inte kan språket tillräckligt bra, då uppstår konflikter och missförstånd.

Antonio Isla fortsätter:

– Klubben och företaget har jobbat mycket med arbetsmiljön och det har blivit bättre den senaste tiden, även om det finns en del kvar som inte fungerar. Det här som hände kom verkligen som en chock.

”Kan inte bara peka på ett papper”

Har något ändrats i tänket med arbetsmiljöarbetet nu?

– Jag har påpekat för företaget att olika dokument med föreskrifter om ”hur vi behandlar varandra” inte hjälper om man inte agerar när reglerna inte följs. Man kan inte bara peka på ett papper och säga ”så här ska det vara”. Man måste ligga i och påminna, hellre en gång för mycket. Dessutom måste reglerna följas av alla på företaget, inte bara av personalen som jobbar vid maskinerna, säger Antonio Isla och fortsätter:

– Nu är det nolltolerans som gäller. Börjar det gnissla mellan två personer ska den ena flyttas direkt. Förut drog man ut på det hela, ingenting hände så problemet fanns kvar. VI har fått det yttersta beviset på vad som kan hända om man inte agerar på en gång. Det som hände Loc får inte hända en gång till.