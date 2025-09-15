Det enligt en ny Sifo-undersökning på uppdrag av bilmarknadsplatsen Kvdbil.

Enligt undersökningen kan hela 52 procent avstå från att köpa en bil om den har en viss kulör.

Färgen som toppar nej tack-listan är rosa, tätt följt av lila, orange och gul.

Färgpreferenserna följer statistiken från Transportstyrelsen som visar att av drygt fem miljoner registrerade personbilar i Sverige är kulörvalen mer konservativa.

Färgerna vi helst undviker: Rosa: 52 procent

Lila: 44 procent

Orange: 43 procent

Gul: 38 procent

Brun: 22 procent Källa: Kvdbil Läs mer