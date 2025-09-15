 Gå till innehållet
Gå till startsidan

Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Sök

Lista: Den här färgen på bilen får flest att skippa köp

Varannan svensk kan tänka sig att avstå att köpa en bil, enbart på grund av bilens kulör.

Nyheter
Ett rött frågetecken är placerat över bilar i en parkeringsplats, med några personer som går i bakgrunden.

En färg sticker ut när det gäller att avstå från att köpa en bil. Bild: Johan Nilsson/TT (kollage)

Det enligt en ny Sifo-undersökning på uppdrag av bilmarknadsplatsen Kvdbil.

Enligt undersökningen kan hela 52 procent avstå från att köpa en bil om den har en viss kulör.

Färgen som toppar nej tack-listan är rosa, tätt följt av lila, orange och gul. 

Färgpreferenserna följer statistiken från Transportstyrelsen som visar att av drygt fem miljoner registrerade personbilar i Sverige är kulörvalen mer konservativa.

Bilfärgerna på de svenska vägarna

Färg Antal bilar Andel av bilparken 
Vit 1 015 381 19,8 % 
Svart 896 967 17,5 % 
Grå 756 238 14,8 % 
Silver 462 006 9,0 % 
Röd 451 178 8,8 % 
Källa: Transportstyrelsen
Anna Norling, chefredaktör & ansv. utgivare Tidningen Elektrikern