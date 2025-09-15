Lista: Den här färgen på bilen får flest att skippa köp
Varannan svensk kan tänka sig att avstå att köpa en bil, enbart på grund av bilens kulör.
Det enligt en ny Sifo-undersökning på uppdrag av bilmarknadsplatsen Kvdbil.
Enligt undersökningen kan hela 52 procent avstå från att köpa en bil om den har en viss kulör.
Färgen som toppar nej tack-listan är rosa, tätt följt av lila, orange och gul.
Färgpreferenserna följer statistiken från Transportstyrelsen som visar att av drygt fem miljoner registrerade personbilar i Sverige är kulörvalen mer konservativa.
Bilfärgerna på de svenska vägarna
|Färg
|Antal bilar
|Andel av bilparken
|Vit
|1 015 381
|19,8 %
|Svart
|896 967
|17,5 %
|Grå
|756 238
|14,8 %
|Silver
|462 006
|9,0 %
|Röd
|451 178
|8,8 %