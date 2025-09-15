Le Loc Nguyen har jobbat med att packa kött på charkföretaget Signal & Andersson i Göteborg i åtta år. Det var också där, på jobbet, som en kollega högg honom i ryggen, den 27 februari i år.

Locs historia är inte unik. Bara under de senaste fem åren har sammanlagt 900 personer blivit sjukskrivna efter att ha misshandlats eller hotats av en arbetskamrat. Nya siffror från Arbetsmiljöverket visar dessutom att antalet successivt ökat under de senaste åren.

Hot och våld mellan arbetskamrater

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av hot och våld mellan kollegor:

Rå jargong

I Le Loc Nguyens fall började allt med orden han sa till den kollega som flera månader senare skulle hugga honom i ryggen.

Men det handlar också om att jargonen i produktionen över lag ibland varit rå och macho.

– Inte så att man menade något illa, det var mest dåliga skämt, ett sätt att prata på, förklarar han när vi ses på ett hotell i Göteborg, i slutet av sommaren.

Le Loc Nguyen bad om ursäkt för det han sagt och trodde att saken var utagerad. Men hans kollega tänkte annorlunda.

Men kollegan som började arbeta i produktionen för ungefär ett år sedan, och som Loc fått i uppgift att lära upp, tog illa vid sig och blev kränkt, vilket framgår av domen.

– Jag sa en dum sak och blev kallad till chefen som gav mig en skriftlig varning. Sedan bad jag honom om ursäkt, och trodde att saken var över. Vad mer hade jag kunnat göra? undrar Loc och slår ut armarna i en gest.

Kollegan drog sig undan

Månaderna gick. Le Loc Nguyen och den nya kollegan sågs på jobbet varje dag, men pratade knappt med varandra. Loc berättar att han uppfattade det som att kollegan drog sig undan och inte ville ha med honom att göra.

– Jag tänkte inte så mycket på det. Men märkte att han inte gillade mig, fortsätter Loc och nämner ett annat tillfälle då han och kollegan blev inkallade till chefen efter att en mindre dispyt blossat upp i början av året.

– Då sa chefen till honom att ”han måste släppa det här nu och gå vidare”. Sedan var det inte mer med det.

”Började som en vanlig dag”

Den 27 februari arbetade Loc och en annan kollega vid en av charkuteriets maskiner. Snett bakom vid en annan maskin, befann sig kollegan som snart skulle hugga Le Loc Nguyen i ryggen.

– Allt började som en vanlig dag, men efter fikarasten på förmiddagen, det var då det hände.

Utdrag ur domen: ”Le Loc Nguyen och xxx har samstämmigt berättat att de stod och arbetade när de plötsligt märkte att xxx stod bakom dem med en höjd kniv, att Le Loc Nguyen sprang i väg i panik samt att xxx sprang efter och utdelade ett knivhugg i Le Loc Nguyens rygg.” Läs mer

Le Loc Nguyen minns inte exakt vad han tänkte. Allt gick väldigt fort.

– Jag kommer ihåg att han dök upp bakom mig med kniven och att jag försökte putta bort honom. Det var då han högg mig. Jag sprang genom produktionen, kanske 20-30 meter och försökte bara komma bort från situationen. Han sprang efter med kniven.

Bar på kniven i månader

När Loc närmade sig en avdelning på produktionen med högre bemanning avvek kollegan med kniven och sprang i stället mot utgången.

Uppgifter från ett vittne: ”Le Loc Nguyen kom springandes in i rummet som hon befann sig i. XXX kom springandes efter med en kniv höjd med bladet framåt. Hon såg att det var en kniv med ungefär en decimeter långt blad som inte tillhörde fabriken då den var mörk till skillnad från fabrikens färgglada köksknivar. På avdelningen där XXX och Le Loc Nguyen arbetade användes inte kniv. Le Loc Nguyen tog skydd av den samling personer som befann sig i rummet. XXX avvek och sprang mot utgången. Hon sprang efter men hann inte ikapp utan såg att han lämnade platsen. Hon gick tillbaka till Le Loc Nguyen som fått hjälp av andra kollegor och såg då hans blödande sår vid skulderbladet. Hon ringde 112. ” Läs mer

Från ambulansfärden har Le Loc Nguyen bara vaga minnen. Om det gjorde ont där kniven trängt in kommer han inte ihåg. Det som etsat sig fast är något annat, bilden av den blanka kniveggen som far fram i luften, bullret från produktionen. Jakten bort. Bort från kniven.

Men var kom kniven egentligen ifrån?

Enligt förhör med den dömda kollegan ska han ha haft den i sin arbetsjacka i ungefär tre månader innan dådet. Kniven kommer inte från arbetsplatsen och har inte återfunnits men ska enligt vittnen ha varit av typen polis eller militärkniv. Hur den tagit sig in i produktionen är okänt.

Får leva med ärret

Nu har det gått några månader. Le Loc Nguyen är tillbaka på Signal & Andersson efter en tids sjukskrivning. Han ler, orkar prata om det som hände och säger att han mår bra nu. Mardrömmarna har börjat ge vika. Han behöver inte längre sömntabletter för att kunna sova. Att vistas i produktionen blir lite lättare för varje dag.

– Men jag har ont i vissa muskler, vid vissa rörelser. Kniven gick rakt igenom musklerna.

Kollegans kniv trängde in vid Le Loc Nguyens vänstra skulderblad.

Loc visar vilka rörelser som smärtar honom. Han hoppas att det ska göra mindre ont med tiden.

Men ett 5-7 centimeter långt ärr över vänster skulderblad får han leva med.

Två år i fängelse

Den tidigare kollegan dömdes i april, mot sitt nekande till två års fängelse, för grov misshandel.

Hur var rättegången?

– Jag minns inte så mycket av den heller. Men det var jobbigt.

”Glad att jag lever”

Livs klubbordförande Antonio Isla fanns med som stöd under rättegången.

– Det betydde faktiskt allt för mig. Han har hjälpt mig jättemycket. Utan honom hade jag inte mått så bra som jag gör nu. Han kom till sjukhuset och hämtade mig efter hugget, trots att han själv var sjukskriven då.

Efter knivöverfallet fick Le Loc Nguyen stöd av Anton Isla, ordförande för Livs fackklubb på Signal & Andersson.

Och företaget?

– Jag har fått bra hjälp av vissa chefer. En av dem kom hem till mig flera gånger med mat när jag var sjukskriven.

Vad tänker du idag, om det du varit med om?

– Jag försöker att inte tänka så mycket. Men jag tänker ibland att det kan gå väldigt fort, att allt snabbt kan förändras. Jag tänker också att jag är glad att jag lever.

Fler fall inom slakt- och charkbranschen Exempel på hot och våld mellan kollegor som inträffat mellan 2020–2025, och lett till sjukskrivning: KLS slakteri, 2025-03-03

En händelse som inledningsvis beskrivs som ett ”slakteribråk”, slutar med att en person åtalas för misshandel av normalgraden, alternativt vållande till kroppsskada, efter att kniv använts och skadat en annan person i armen. Huvudförhandlingen skulle ha hållits den 3 juni men rättegången har flyttats fram. Öresundschark AB, 2023-12-15

Tjafs uppstår mellan två personer i högriskzonen. På grund av språkförbristningar involveras en tredje kollega som agerar tolk. Under samtalet utdelas ett knytnävslag mot tinningen som får den slagne att ramla och slå sig i huvudet. Personen som faller får skador i ett öga samt i ansiktet. Enligt de inblandade har hög stress i produktionen triggat händelseförloppet. Ello i Lammhult Chark AB, 2023-03-17

En konflikt kring ett verktyg uppstår mellan två arbetare. Enligt vittne på platsen startar bråket med att den ena personen sparkar den andra i ryggen, därefter eskalerar det hela med ännu fler sparkar och stryptag från bådas håll. En av de inblandade tar sedan ett vasst verktyg som träffar den andra personen i handen. Arbetsledare tillkallas och personen som fått en fem centimeter bred sårskada i handen körs till akutmottagning. Scan Kristianstad, 2022-05-19

En arbetstagare börjar sitt arbetspass kl 03:45 och ska då göra en kvalitetsöversyn tillsammans med städare. Men städaren syns inte till. När arbetstagaren fått kontakt med städaren kommer hen i lokalen berusad. Arbetstagaren säger att städaren bör gå hem men städaren vägrar. Arbetstagaren ringer därefter till städarens chef som sätter sig i bilen för att åka till arbetsplatsen. Innan chefen hunnit komma fram har städaren hotat arbetstagaren till livet. Källa: Arbetsmiljöverket Läs mer