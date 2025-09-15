Artikeln i korthet Två män, varav en är en gängkriminell med ett långt fängelsestraff, har gripits efter att ha rymt från ett häkte på anstalten i Borås.

Facket kritiserar att den gängkriminella mannen inte satt på säkerhetshäkte, vilket vanligtvis är fallet för personer med hög risk för rymning.

Rymningen skedde när en annan intagen fejkat ett epilepsianfall och männen tog sig över flera staket och ut via en byggnadsställning. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Två män har nu gripits efter att ha rymt från anstalten i Borås i söndags. Männen rymde från ett häkte som finns på anstaltens område.

Den ene, en man i 25-årsåldern, är gängkriminell och dömd till ett nästan 18 år långt fängelsestraff för bland annat anstiftan av försök till mord och grova vapenbrott. Det uppger flera medier.

Satt inte på säkerhetshäkte

Facket är kritiskt till att mannen inte satt på ett säkerhetshäkte, där man normalt placerar intagna med hög risk för rymningar och fritagningar.

–Med tanke på brotten och strafftidens längd borde han sitta på ett säkerhetshäkte i stället, säger Christer Hallqvist som är ordförande för Seko inom Kriminalvården.

Han poängterar att han inte känner till skälen bakom mannens placering. Kanske var det rätt bedömning, menar Christer Hallqvist. Men personer med bakgrund inom organiserad brottslighet brukar vanligtvis sitta på säkerhetshäkten, förklarar han.

– Kopplingen till organiserad brottslighet och brottens art är parametrar man borde beakta, säger Christer Hallqvist.

Christer Hallqvist, ordförande för Seko Kriminalvård.

Tog sig över flera staket

Kriminalvården har bekräftat att de två männen rymde från häktets rastgård. De tog sig över flera staket av olika slag. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna ska rymningen ha skett i samband med att en annan intagen fejkat ett epilepsianfall.

De två männen ska sedan ha tagit sig ut via en byggnadsställning som användes till ett takbyte på anstalten.

Ingen personal ska ha kommit till skada i samband med rymningen.

Fulla fängelser

På måndagseftermiddagen greps männen i Bollebygd, efter tips från allmänheten.

Kriminalvården får inte uttala sig om enskilda intagna och kan inte svara på varför den gängkriminella mannen var placerad på ett vanligt häkte.

– Men någon har väl gjort en bedömning att det skulle fungera, säger Ulf Mossberg vid Kriminalvårdens presstjänst.

Han förklarar att personer som har börjat avtjäna fängelsestraff kan bli kvar i häkte i väntan på placering i fängelse. På grund av att Kriminalvården har en ansträngd platssituation kan en sådan placering dröja.

– Om en person är kvar i häkte ska han förmodligen till vår riksmottagning inne på Kumlaanstalten, som sedan avgör var personen placeras. Men där har vi lite kö, säger Ulf Mossberg.