Fick sparken via sms när han var sjuk: ”Du ska inte jobba mer”

En man anställdes som butikschef för en nyöppnad butik i norra Sverige i början av året.

När mannen jobbat lite mer än en månad blev han sjuk och sjukanmälde sig till sin chef.

Efter fem dagar var mannen fortfarande inte frisk. Han meddelade då arbetsgivaren att han hade bokat en läkartid för att få sjukintyg.

Men arbetsgivaren var inte intresserad av att få något intyg alls.

I ett sms svarade chefen att det inte spelar någon roll hur länge mannen skulle vara sjukskriven.

”Du ska inte jobba mer” skriver chefen och tillägger att mannen inte kunnat jobba som chef, enligt den stämningsansökan Handels nu lämnat in till tingsrätten.

Handels kräver närmare 300 000 kronor

Tre dagar efter att mannen fått chefens sms var han åter frisk och redo att gå tillbaka till jobbet, men arbetsgivaren höll fast vid att han inte var välkommen tillbaka.

Att avskeda någon för att den blivit sjuk är inte tillåtet.

Inte heller sättet det meddelades på var okej, enligt facket som nu stämt arbetsgivaren bland annat för brott mot lagen om anställningsskydd.

Enligt facket har mannen inte heller fått någon lön för den första månaden han arbetade. Delar av uppsägningslönen saknas också, liksom semesterersättning.

Facket kräver också skadestånd för flera olika lagbrott.

Totalt rör det sig om närmare 300 000 kronor som facket kräver att företaget betalar i skadestånd och ersättningar.