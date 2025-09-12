Regeringen satsar i höstbudgeten på ökad yrkesutbildning och sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar. Samtidigt får Arbetsförmedlingen ökade anslag för att förbättra matchning och kontroll.

Kommer detta att ta knäcken på den höga arbetslösheten? Arbetsförmedlingens analyschef Eva Samakovlis vill inte recensera regeringens politik, men välkomnar satsningen på utbildning för arbetslösa.

– Ett av grundproblemen på arbetsmarknaden är glappet mellan många av de arbetssökandes kompetens och vad arbetsgivarna efterfrågar. Därför behövs utbildning, säger hon.

Satsa på utbildning

Regeringen anslår pengar till främst yrkeshögskolan och yrkesutbildning på gymnasienivå. Regeringen gör också en mindre satsning på arbetsmarknadsutbildning inom vården.

Eva Samakovlis säger att arbetsmarknadsutbildning ofta är särskilt effektiv för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna komma i jobb. Särskilt inom sektorer som transport, maskin och vård. Hon medger dock att Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att anvisa sökande till sådana utbildningar, som i dag ligger på historiskt låga nivåer trots den höga arbetslösheten.

– Arbetssökande ska bland annat få språkstöd både under och efter utbildningen. Vi ska också bli bättre på att göra uppföljningar för att undvika att deltagare hoppar av.

Rerarera skadorna

Arbetsförmedlingen har kallats Sveriges mest misshandlade myndighet. Inte minst efter de besparingar på över 3 miljarder som M, KD och SD drev igenom 2019 då 132 kontor och ett par tusen anställda försvann. Nu pågår ett omfattande förbättringsarbete. Enligt Eva Samakovlis behövs långsiktiga förutsättningar för att reparera en del av det som gått förlorat. Ett exempel är ett nära samarbete med arbetsgivare som är beredda att anställa långtidsarbetslösa.

– Arbetsgivararbetet är något som vi mer eller mindre tappade i reformeringen.

Det myndigheten kallar ”sammanhållet matchningsstöd” för långtidsarbetslösa innebär en återgång till en närmare personlig relation mellan arbetsförmedlaren, den sökande och arbetsgivaren.

– 14 000 har hittills fått ta det av det här, men det finns många fler som skulle behöva det.

Dock finns inga planer på att återöppna de många lokalkontoren.

Arbetsgivaravgifter Alla arbetsgivare som betalar någon som har a-skatt, alltså inte får betalt som företagare, för arbete ska betala arbetsgivaravgift. Undantaget är om lönen är lägre än tusen kronor på ett år.

Full arbetsgivaravgift motsvarar 31,42 procent av lönen före skatt. Det betalas direkt av arbetsgivaren och dras inte från din månadslön.

Pengarna går till att finansiera det sociala trygghetssystemet, bland annat ålderspension, sjukpension och föräldraförsäkring. Men en del är ren skatt som inte är avsatt för trygghetssystemet. Läs mer

Kasta ut dåliga leverantörer

En annan kvalitetsförbättring handlar om att avsluta samarbetet med externa leverantörer som presterar för dåligt. 94 av 1 000 har redan kastats ut, och i perioden runt årsskiftet görs en ny översyn, berättar Eva Samakovlis.

Regeringens förslag att sänka arbetsgivaravgiften för unga är enligt Eva Samakovlis inte det mest effektiva sättet att minska arbetslösheten, eftersom den även träffar alla i målgruppen som redan i dag har arbete.

– Det riskerar att bli en kostsam åtgärd. Om syftet är att öka ungdomars övergång till arbete kan det vara bättre med en subvention till arbetslösa ungdomar.

Så hög var arbetslösheten i augusti Antal inskrivna arbetslösa

2025: 371 356 (7,0 %)

2024: 360 195 (6,8 %) Ungdomar (18–24 år)

Antal inskrivna arbetslösa

2025: 45 186 (8,4 %)

2024: 45 622 (8,4 %) Nya lediga jobb

2025: 69 681

2024: 80 787 Läs mer