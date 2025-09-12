Artikeln i korthet Morin Åhrberg, en erfaren säljare på Hemtex, har blivit nominerad till årets butikssäljare på Retail awards.

Hon har en stor och trogen kundkrets som återvänder tack vare hennes engagemang och förmåga att lyssna.

Morin strävar efter att varje kund ska gå hem med något. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Hon är en säljare i toppklass som alltid sätter kunden i centrum, står det i motiveringen till varför Morin Åhrberg kan utses till årets butikssäljare på Retail awards i oktober.

Det var Morins chef, Sofia Östlund, som ringde och berättade att hon gått vidare i tävlingen: “Morin sitter du ner, håll i dig”.

– Jag blev så glad att jag bara grät, jag grät och grät. Jag ville sprida glädjen och ringde min man, han har sorg för att hans mamma har gått bort. Han grät också och nu var det inte av sorg utan tårar av glädje, berättar Morin.

Att hon har kunder som kommer tillbaka, bara för att träffa henne, lyfts också fram i motiveringen.

– Jag är ärlig mot alla. Jag blir inte glad om en kund kommer hem med något som inte är schysst, som inte funkar. Det är samvetet som är det viktigaste.

Jobbat i nästan 30 år på Hemtex

I nästan 30 år har Morin Åhrberg jobbat som säljare på Hemtex. Hon började som praktikant i butiken i Skärholmens centrum.

Där skulle hon öva på att arbeta samtidigt som hon läste svenska för invandrare, SFI. I dag jobbar hon i butiken i Kungens kurva i södra Stockholm.

– Ska jag inreda ett rum så går jag djupt in i kunden. Jag ber dem berätta hur det ser ut hemma hos dem: Vad är det för färger, vad finns det för mönster? Jag vill att kunden ska lita på mig.

Trogna kunder följer med

Morin Åhrberg har en skara trogna kunder som följt henne de gånger hon bytt butik.

När man är ärlig och schysst mot kunden vinner man på det, kunden kommer tillbaka, säger hon.

Henns största glädje är att göra kunderna glada och nöjda. Och långa kvitton med stora siffror.

– Ingen kund ska ha gått ut och inte fått med sig något nytt och fint hem. Det behöver inte vara något dyrt, bara det är någonting. Det kan vara ett ljus, servetter eller ett doftljus.

Morin Åhrberg är en av tre finalister i kategorin årets butikssäljare.

På galan Retail awards, den första oktober på Berns, avgörs vem som tar hem priset. Galan arrangeras av tidningen Dagens handel och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.