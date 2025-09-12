Räddningstjänsten, Trafikverkets personal på fältet, de som jobbar med skolskjutsar, barnomsorg eller vård och hälsa. Det är yrkesgrupper MSB:s generaldirektör Mikael Frisell nämner när han pratar om alla som gjort ”enorma insatser” sedan förra veckans skyfall över Västernorrland.

– Många som jobbar dag och natt och känner sig otillräckliga gör ett fantastiskt bra jobb i den här svåra situationen, sa han på en pressträff om nuläget på fredagen.

”Framkomlighet och säkerhet”

Jan Nordlöf, samordnare på produktionsförvaltningen i Kramfors kommun, är en av de som jobbat med återuppbyggnaden den gångna veckan. Han berättar för Arbetet om hur kommunens anställda och entreprenörer arbetat långa dagar.

– Framkomlighet och säkerhet är det vi jobbar främst med initialt, att säkra så inget värre händer och skapa framkomlighet för medborgare. Och lappa och laga vägar.

Vägar har ibland har fått lagas flera gånger, då de gått sönder efter nya skurar.

– Det blir så mjukt när man nyss har gjort dem.

Väg 90 mellan Bollstabruk och Sollefteå har rasade samman efter skyfall.

En droppe i luften blir två i diket

När Arbetet pratar med Jan Nordlöf på fredagen är det uppehåll i Kramfors, men det har regnat kraftigt tidigare under dagen.

– Inte som tidigare i veckan, men marken är så mättad så det känns som att en droppe från luften blir två i diket snart.

Efter förra helgens regn blev vägar i kommunen oframkomliga, grus och sediment rann ut på gräsmattor och in i källare. Men efter de mest akuta insatserna kan man nu pusta ut lite, i helgen blir det inget arbete om det inte händer något akut.

Är du chockad att det kunde bli så här?

– Man är rädd att det dammar och broar ska braka. Blir det sådana saker får det enorma konsekvenser.

Är du orolig för att det ska hända nu?

– Nej, nu är den faran över. Men man vet ju att det här inte är sista gången.

”Har vi något val?”

På den pressträff där MSB och Trafikverket kommenterade situationen lyftes också riskerna framöver, behovet av att rusta och bygga för extremväder.

– Någon kan tycka att det är kostsamma åtgärder. Men har vi verkligen något val? sa Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana.

Han sa att 300 mil av vägnätet i hela det drabbade området, där Kramfors ingår, påverkats och att 42 vägar har varit omöjliga att ta sig fram på. Stora delar av järnvägen har stått under vatten.

Även han lyfte fram dem som nu reparerar skadorna.

– Igår kunde jag själv möta personal som berättade om hur de har varit på plats från tidig söndag morgon och arbetet har sedan dess pågått oavbrutet.

Bland annat pågår förberedelser för att kunna lyfta undan tågvagnar efter två urspårningar.