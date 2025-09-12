Artikeln i korthet Järfälla kommun har beslutat att avbryta upphandlingen av hemtjänst och sagt upp alla hemtjänstföretag på grund av misstänkt välfärdsbrottslighet i flera företag.

Kommunen har polisanmält tre hemtjänstföretag, åtminstone ett av dem har registrerat besök utan att personal varit på plats.

Ett av företagen sades upp av Järfälla för fusk 2018 men fick trots det komma tillbaka.

Det var redan i våras som Järfälla kommun tog beslut om att sluta med LOV, lagen om valfrihetssystem, i hemtjänsten och i stället gå över till att upphandla hemtjänsten enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Det ger möjlighet att begränsa antalet hemtjänstföretag. Men nu avbryter kommunen upphandlingsprocessen och säger upp alla nio företag för att i stället bedriva hemtjänsten helt i egen regi, något som Mitti var först med att berätta om.

Anledningen är att de har hittat misstänkt välfärdsbrottslighet i tre företag, som de också har polisanmält och sagt upp avtalen med. Ett av företagen sparkades ut från kommunen redan i somras.

– Vi kände inte att vi kunde vara hundra procent trygga med att vi har seriösa aktörer som vill arbeta med kommunen för invånarnas bästa. Då kände vi att vi måste avbryta upphandlingen och få längre tid på oss att undersöka hur vi ska upphandla, säger David Gyllenstråle, socialdirektör i Järfälla.

Fusk med tidsregistreringar

Han vill inte gå in på vad det är de har hittat, men i beslutet att häva avtalet med ett av företagen framkommer att det bland annat handlar om att företaget tagit betalt för insatser som inte utförts. Besök hos äldre har registrerats utan att personal har varit på plats. De har haft så kallade anhöriganställningar i strid med reglerna och företaget har också saknat verksamhetschef en period utan att meddela det.

Ett av de andra företagen är ett hemtjänstföretag som faktiskt har åkt fast för fusk tidigare – i just Järfälla. Det framgår inte i Järfällas beslut om att säga upp avtalet vad de nu misstänks ha gjort, men när de slängdes ut ur Järfälla 2018 var det för att ha fuskat med tidsregistreringar.

Hur är det möjligt att de fick förnyat förtroende i Järfälla? David Gyllenstråle säger att det är en av riskerna med LOV och upphandling generellt. Det krävs mycket för att kunna neka ett företag att komma tillbaka när det gått flera år sedan fusk uppdagades.

– Särskilt om de kan påvisa förändringar som stärker att de inte längre arbetar felaktigt. Det är en av orsakerna till att vi valde att avbryta den pågående upphandlingen. Vi var inte säkra på att seriösa aktörer skulle bli utförare i Järfälla, säger han.

LOV i hemtjänsten Lagen om valfrihetssystem, LOV, innebär att alla aktörer som har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och som uppfyller kommunens grundläggande krav får etablera sig. De som har behov av hemtjänst får sedan välja bland de godkända utförarna. Det är den så kallade etableringsfriheten som skiljer LOV från traditionell upphandling enligt LOU, där kommunen upphandlar ett bestämt antal företag för en viss tidsperiod. Läs mer

Samarbetat med andra kommuner

Bland de hemtjänstföretag som inte sagts upp av kommunen på grund av misstänkt fusk hittar Kommunalarbetaren också ett företag som slängts ut ur två kommuner tidigare för fusk.

Problemet med hemtjänstföretag som får fortsätta att bedriva hemtjänst i en kommun trots att de åkt dit för fusk i en annan har Kommunalarbetaren och Arbetet skildrat tidigare. David Gyllenstråle säger att han inte kände till att det fanns ytterligare företag i Järfälla som åkt fast för fusk tidigare.

– Det som vi gör bättre nu är vår samverkan med andra kommuner i närområdet. Vi har tillsammans med dem hittat felaktigheter och fått information om hur långt man gått i processen med vissa företag i andra kommuner, vilket stärker våra teser att vi har med välfärdsbrottslighet att göra, säger han.

Fuskande hemtjänstföretag har varit ett återkommande problem i över tio år, och så lyckas kommuner ändå inte få bort företag som fuskar. Vad säger det om er förmåga att upptäcka fusk?

– Det är sant att det har pågått en längre tid och Järfälla har tidigare hittat företag som inte har funkat och sagt upp avtal med dem. Men vi har resursförstärkt det senaste året, vilket gör att vi har en bättre förmåga nu än någonsin. Ja, kommuner har låtit det här pågå för länge men det är slut med det nu, säger David Gyllenstråle.

Trend att lämna LOV

Järfälla är inte den första kommun som lämnar LOV inom hemtjänsten. De senaste åren har flera kommuner, som Sollentuna, Upplands Väsby och Uppsala, lämnat valfrihetssystemet. Motiveringen har även i de fallen varit att man vill komma åt fusket och ha färre aktörer, för att kunna ha bättre kontroll.

Om tre månader försvinner alla hemtjänstföretag från Järfälla. Kommunen räknar med att de behöver rekrytera ungefär 120 personer för att klara av att bedriva all hemtjänst själva. Personalen i företagen som sägs upp får inte automatiskt jobb i kommunen utan är välkomna att söka jobb som alla andra.