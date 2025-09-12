Artikeln i korthet Livs kongress beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt avgiftssystem, eftersom det nuvarande systemet upplevs som orättvist och osolidariskt.

Förbundsstyrelsen kommer nu att sätta samman en arbetsgrupp, och målet är att ha ett färdigt förslag till hösten 2026.

Livs förbundsordförande Natasa Stojkovic menar att det är viktigt arbetet sker skyndsamt, men att det inte får bli förhastat. Det viktigaste är att förslagen är väl genomarbetade.

Frågan om ett nytt avgiftssystem lyftes i två motioner på Livs kongress i våras.

Andemeningen i motionerna var att dagens system, där nästan alla medlemmar hamnar i den högsta avgiftsklassen, varken är rättvist eller solidariskt.

Kongressen höll med och beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt system, samt att Livs förbundsmöte – som sammanträder två gånger per år – får mandat att besluta om att införa det.

Förbundsstyrelsen tillsätter arbetsgrupp

Livs förbundsordförande Natasa Stojkovic uppger för Mål och Medel att förbundsstyrelsen nu arbetar med att sätta samman en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till nytt avgiftssystem.

– Ambitionen är att hitta individer som representerar olika roller och perspektiv, och som är beredda att ta på sig både uppgiften och ansvaret, säger Natasa Stojkovic i en skriftlig kommentar.

Beslut väntas nästa år

Exakt vilka och hur många som ska ingå i arbetsgruppen är ännu inte beslutat, men planen är att gruppen ska inleda sitt arbete under hösten.

Målsättningen är att ha en första diskussion på förbundsmötet under våren nästa år, och att förslaget sedan ska vara färdigt för beslut till förbundsmötet på hösten 2026.

– Skulle arbetet gå snabbare och att man redan vid förbundsmötet under våren skulle känna sig redo att fatta beslut, så är det naturligtvis möjligt, säger Natasa Stojkovic.

Viktigt med väl genomarbetade förslag

Samtidigt understryker hon att det är viktigt att arbetet inte stressas fram, utan att det viktigaste är att förslaget blir väl genomarbetat.

– Arbetsgruppen ska ges reella möjligheter att grundligt analysera, samtala med så många som möjligt och lägga fram väl genomarbetade förslag. Arbetet måste gå snabbt, men får inte förhastas, det handlar om en av de viktigaste framtidsfrågorna för vår organisation, säger Natasa Stojkovic.