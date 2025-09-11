Olika regler för svenska och utländska elföretag

Att ett företag som av Elsäkerhetsverket förbjudits att tillhandahålla elinstallationstjänster bara några månader senare åter kunde registrera sig i myndighetens register beror enligt Petra Eriksson, handläggare vid Elsäkerhetsverket, på att företaget hade ändrat sitt namn.

Därför fångades företaget inte upp i de kontroller som görs när ett utländskt företag registrerar sig tillfälligt i Sverige.

För att registrera sig i Elsäkerhetsverkets företagsregister krävs att företaget registrerar en elinstallatör för regelefterlevnad med den auktorisation som krävs.

Men när ett företag från annat EU-land registrerar sig finns inget krav på att elinstallatören ska ha en svensk auktorisation.

Däremot krävs ett intyg på att personen har den auktorisation som krävs i hemlandet. Bakgrunden till detta är EU:s tjänstedirektiv.

Petra Eriksson, Elsäkerhetsverket

Fri rörlighet inom EU

– Direktivet syftar bland annat till att skapa en fungerande marknad för tjänster samt möjliggöra fri rörlighet inom EU för företag som vill etablera sig i ett annat medlemsland, säger Petra Eriksson.

När Elsäkerhetsverket gör en tillsyn av ett företag handlar det främst om att myndigheten begär in företagets egenkontrollprogram.

– Vi utför i första hand skrivbordstillsyn, men kan även göra fysiska besök hos företagen om det krävs, det är dock inte lika vanligt, säger Petra Eriksson.



I yttersta fall kan Elsäkerhetsverket göra en polisanmälan om brott mot elsäkerhetslagen.