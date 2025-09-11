Låt dig inte luras – kyrkan är full av politiska konflikter

Den 21 september är det kyrkoval. Svenska kyrkan har cirka 4,7 miljoner medlemmar och alla över 16 år har rätt att rösta.

Förtidsröstningen är öppen sedan den i måndags den 8 september, men det är många som inte får tummen ur och går och röstar.

Endast 18,4 procent röstade i det senaste valet 2021, vilket var färre än det föregående valet.

Alla tror inte, men många bryr sig

Visst kan kyrkans angelägenheter kännas långt borta för många. Majoriteten av de röstberättigade ser sig inte direkt som religiösa. Få besöker kyrkans lokaler regelbundet och många uppger att de inte vet varför de ens ska rösta.

Betyder det att svenskar inte bryr sig om kyrkan? Inte nödvändigtvis. Över 40 procent döper fortfarande sina barn och bröllopstrenden håller i sig. Under 2024 ökade konfirmationerna.

Många anser också att det finns ett stort värde i att bevara kyrkan, både som historisk plats och som tradition.

Sedan är Svenska kyrkan den femte största markägaren i Sverige och basar över mer än 500 000 hektar mark. Tillgångar som heter duga.

Vad ska hända med skogen?

Men vad ska man göra med skogen? Ska vi se till att avverka den för avkastning eller se till att den gör klimatnytta?

Och alla som jobbar i skogen, hur ska deras arbetsliv se ut? Givetvis spelar det lika stor roll vem som bestämmer här som i vilket annat parlament som helst.

Med senaste årens skenande levnadskostnader har fler vänt sig till kyrkan för hjälp med mat och kläder. Köer har ringlat sig lång runt kyrkor och församlingshem, vilket verkligen visat på hur mycket deras insats behövs.

Aktiva försök att avpolitisera

Det finns de alternativ som kallar sig opolitiska, som påstår sig vilja kasta ut politiken ur kyrkan. Men det är ju i allra högsta grad politiskt huruvida alla, oavsett sexuell läggning, får gifta sig. Eller om kvinnor får vara präster eller om kyrkan ska hjälpa alla ensamma eller fattiga, oavsett ursprung.

Kyrkan är stöd och psykologer för människor i kris. Det är sångstunder och träffar för isolerade barn och föräldrar. Det är frågan om hur vi ser på liv och rätten till sin kropp (ja, SD bryr sig inte längre om att hymla om sitt abortmotstånd.)

Och så är det frågan om tillgången till verksamheten och lokalerna. Vem är välkommen? Ska man behöva vara medlem? Ska man behöva betala och ska man göra skillnad på folk och folk?

Som en bostadsrättsförening

Det kan liknas vid den där årsstämman med bostadsrättsföreningen. Du vet att du borde gå, men orkar du? Om du kan så borde du verkligen.

Liksom i många bostadsrättsföreningar är Svenska kyrkans tretton stift fullt av haverister och maktfullkomliga galningar redo att ta över. I värsta fall är de konservativa, högerextrema eller ointresserade av den demokratiska struktur som finns på plats.

Det är mycket på spel, som vanligt handlar det om rättvisa och ordning och reda. Där makt finns behövs kampen för jämlikhet och mot galningar redo att välta systemet. Gör dig själv och andra en tjänst – gå och rösta.