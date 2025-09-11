Vad får oss att köpa mjölk en lördag kväll? Ja, det enkla svaret är för att det går.

Något behov borde det inte finnas om vi planerar lite och tänker i de perspektiv som vi läser om vad vi förväntas tänka på utifrån vad som står i foldern ”Om krisen eller kriget kommer” från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Inom livsmedelshandeln hålls många butiker öppna från tidig morgon till sen kväll, sju dagar i veckan.

Det betyder att ett stort antal anställda behöver arbeta deltid mot sin vilja för att täcka många helger och sena kvällar. Inte minst av säkerhetsskäl behövs det dubbelbemanning och till och med någon vakt från säkerhetsbolag vid stängningsdags.

Låt oss göra ett tankeexperiment och se vad vi får för effekter. Alla kunder väljer att enbart gå till livsmedelsaffären på de tider som Systembolaget håller öppet.

Vad skulle det innebära för personalen och för priset på våra matkassar?

Anställda på deltid

I dag är en överväldigande del av personalen i våra mataffärer anställda på deltid. Något som leder till att många väljer bort arbetet i affären om de kan.

Hög personalomsättning blir en följd och därmed sämre kompetens.

Många helgpass bidrar även till att fler flyr bort från de viktiga arbeten som utförs i våra matvaruaffärer.

Om livsmedelsaffärerna därför slutar tidigare och håller stängt (därför att vi inte handlar på dessa obekväma tider) från 15 00 på lördag till måndag förmiddag blir situationen en helt annan.

Då kan i stort sett all personal erbjudas heltid.

Det blir möjligt att leva på sitt arbete på ett normalt sätt, och personalomsättningen kommer att bli normal för branschen.

Effekt av köpbeteende

En annan effekt av ett annat köpbeteende vad gäller livsmedel blir att kostnaderna för affärerna kommer att sjunka betydligt.

Personalkostnaderna för kvällstid och helg och söndagar är betydligt högre än för vardagstider.

Det betyder att det, beroende på butikens storlek mm, kan beräknas att priset på matkassen kan sänkas med 8–10 procent.

Skulle vi konsumenter klara av att avstå från att handla livsmedel utanför Systembolagets tider?

Kan vi vara så solidariska med personalen att vi väljer att handla på normala affärstider?

Kan vi helt enkelt följa de rekommendationer om framförhållning med livsmedel som MSB anger i ”gula foldern”?

Tror vi inte på det så behöver vi vända oss till riksdagen och regeringen med krav på en affärstidslag som säger att livsmedel bara får säljas på de tider som Systembolaget håller öppet.