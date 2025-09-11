Jessica Stegrud är imponerande ignorant

Det hann inte ens gå några dagar efter att Palestinademonstranter följt efter minister Carl Oskar Bohlin genom Gamla Stan innan det dök upp ett nytt, snarlikt, stalkeravslöjande.

Den här gången handlade det, som så ofta nuföriden, om SD:s ständigt aktuella riksdagsledamot Jessica Stegrud.

Tidningen Expo kunde avslöja att hon tillsammans med extremhögernätkrigaren Nick Alinia filmat och förföljt två nittonåringa killar på Stockholms central.

Det är lite oklart vad som föranlett trakasserierna mer än att den ena killen eventuellt kallat Alinia nazist inne på tåget. Det är uppenbart att nätkrigaren är mycket upprörd. På gränsen till så kallat ”Kalle Anka-arg”.

Contentskaparen påstår själv att provokationen varit grov. Han hörs skrika sådant som ”nu ’är du inte så jävla kaxig längre” och ”ditt fega jävla fyllo”.

Vi hör den unge mannen ropa ”follow your leader” i filmen. Det pekas en del finger.

Stegrud filmade tågvärd

Men det enda vittne till hela händelsen som dyker upp är en kvinnlig tågvärd. Hon ber Alinia lägga ner och sluta provocera.

Då filmar i stället Stegrud henne, samtidigt som mannen känd för oanmälda hembesök hos avfälliga Sverigedemokrater och olovligt intrång på en skola i Säter säger åt kvinnan att inte lägga sig i.

I sina videokommentarer konstaterar en nöjd Alinia att kvinnan, kallad ”tanten”, har ”noll auktoritet”.

Fortsatt är inlägget något av en cirkus. De tappar bort den ursprungliga källan till vreden. Då börjar de följa efter en helt annan kille som råkat ingå i samma sällskap.

De filmar honom när han frågar ”vad har jag gjort?” och sedan tillkallas en stackars vakt som upprepat frågar vad han egentligen ska anmäla nittonåringen för.

Ingen vet.

Vet lagens gränser

Ordningsvakten förklarar att det här med att följa efter någon och filma den kan vara ett lagbrott. Iphone-entusiasten svarar att han vet exakt var lagen går.

Detta är ingen nyhet. Alinia och hans vapendragare har i åratal trakasserat meningsmotståndare exakt fram till gränsen för det olagliga.

När nittonåringen ringer någon vrålar däremot hobbyfilmaren att om gossen säger ett ord om att stalkern tillhör några högerextrema organisationer ska han stämma honom för förtal.

Detta har tidigare hänt när två medieprofile i en poddcast kallade honom för en synonym till ”fyrtiotalstysk gårdstomte”.

Om situationen inte var patetisk innan så är den det helt klart nu.

”Synd att du inte sparkade honom ner för trappan”, skriver någon i Alinias kommentarsfält.

Närhet mellan Stegrud och Alinia

Att det finns en närhet mellan Stegrud och Alinia har inte varit någon större hemlighet en längre tid. Men att hon är så dum att hon följer med honom ut på hans videoeskapader är direkt imponerande ignorant.

”Händelsen som vänsterextrema Expo nu skriver felaktigt om skedde i somras då jag befann mig på ett tåg till Stockholm. Min medpassagerare Nick Alinia blev igenkänd och trakasserad i bistron av två helt okända män”, skriver hon på X.

Sen blir utsagan inte helt begriplig.

”Nick Alinia tog upp telefonen och började filma männen som fortsatte skrika okvädesord samtidigt som de maskerade sig och försökte fly kameran. Situationen var fortsatt hotfull och då jag inte ville stå kvar ensam gick jag efter och började också filma. Dels för min egen trygghet, och dels för att ha bevis om något värre skulle inträffa.”

Hon och Alinia gick alltså mot den påstått hotfulla stämningen, som försökte fly från dem.

Hon filmade händelserna för sin egen säkerhet, men i stället för att lämna in materialet till en säkerhetsansvarig så blev videon alltså hämndfilm på hennes ”medpassagerares” högerextrema videosajt.

Efterföljande hot

Där hängde Alinia ut den ena nittonåringen med namn upp till hans farfar. Med efterföljande hot. Någon la ut en bild på en av de uthängdas familjs brevlåda på sajten.

Han efterfrågade också identifikation av den andra personen – alltså killen som trakasseras trots att han inte gjort något.

När en grupp palestinaaktivister förföljde en minister genom Gamla Stan passerades en gräns. Rejält. Det är ett beteende hemmahörande i den grövsta extremhögern.

Men när en folkvald riksdagsledamot, en lagstiftande makthavare, bidrar till trakasserier av en nittonåring för att skapa videocontent – då har faktiskt alla gränser upplösts.

”Jag tar numer alla hotfulla situationer på yttersta allvar”, avslutar Stegrud sitt inlägg.

Absolut inget alls i det här händelseförloppet pekar på det.