Filmatiseringen av Amanda Romares succéroman Halva Malmö består av killar som har dumpat mig har Netflix-premiär i veckan.

En kvinna letar efter kärlek, och på tinder ägnar hon sig åt det man i pokervärlden skulle kalla att “ tilta”.

I hopp om att ta igen för tidigare nederlag så satsar hon extremt hårt på varje ny hand oavsett kortens kvalité.

Att tilta är att ta för mycket risker och se omöjliga möjligheter som man i ett klarare tillstånd skulle bedöma mer korrekt. Panik är ett tillstånd som är lätt för andra människor att uppfatta. Den som tiltar tenderar att förlora väldigt mycket, väldigt snabbt.

Kort och gott – en självsaboterande strategi.

De flesta av oss har väl betett oss, eller beter oss, så här på dejtingappar.

Att det hela ska bli stream nu känns spännande för alla romcom-heads. Halva Malmö…, är ett av få försök att skildra dejtandet med både de humoristiska och romantiska ambitioner vår samtid bjuder på.

Dessutom finns det en odiskutabel romcomlogik i att man kan göra alla fel och ändå träffa rätt, som bokens Amanda gör.

Låtsats handla om kärlek

Genrens legendar, Nora Ephron, sa en gång att romantiska komedier låtsas handla om kärlek, men egentligen handlar de om tiden vi lever i.

Filmen ska visa allt det andra, typ New York om hösten, eller Malmö om sommaren. Men jag tycker att dagens romcoms ofta har en tes om samtiden på bekostnad av både rom och com.

Ta till exempel Celine Songs nya film the Materialist som gör ett försök att berätta om världen våra relationer tvingas leva.

Materialist driver typ tesen att romantisk kärlek som grund för ett äktenskap var en historisk anomali, och att vi i vårt ojämlika nu har gått tillbaka till en idé om äktenskapet som en uppgörelse om materiella tillgångar.

Därför har den amerikanska bröllopsbranschen blivit helt bananas.

Så må det vara, men som romcom är filmen charmlös.

Och frågan är om samtida romantiska komedier, med sina filter som får allt att se ut som instagram, är den bästa plattformen för politiska agendor.

Aldrig försökt att vara radikala

Peak radikal i Materialist är när det för snälla, snygga, fattiga ex:et erkänner att han en gång röstat på Bernie, och undrar om han fortfarande kan vara någons soulmate?

Vem skulle säga nej, tyvärr, din galna gerillakrigare?

Klassiska och älskade romantiska komedier som överlevt har aldrig försökt att vara radikala. Däremot roliga.

Äktenskap är målet, men det kan liksom vara lite kul under tiden.

Billy Crystal kan behöva berätta för sin vän hur hans fru funderar, inte bara på om hon fortfarande älskar honom, men på om hon någonsin älskat honom, samtidigt som baseballstadion runt dem gör vågen.

Det kanske är taskigt att referera till guldstandarden When Harry met Sally, men vi måste våga ställa krav.

När And just like that .. gick i graven för några veckor sedan var det många som sörjde gravplundringen av originalet Sex and the City, liksom det har varit under hela spin-offens livstid.

Vad hade hänt med den radikala teveserien? Hur hade den blivit så dum i huvudet?

Men att se Sex and the City som en radikal teveserie, särskilt utanför USA, är grundproblemet.

Poängen var drömmen om omöjlig kärlek

Kvinnorna i serien valde aldrig bort monogam heterosexualitet eller ett traditionellt romantiskt liv. Det var aldrig poängen.

Poängen var drömmen om den stora, omöjliga kärleken, och snygga miljöer. Ingen borde tvinga de fyra att bli radikala.

I filmerna och serien som försöker skildra sagoboksslutets efteråt blir det pajigt, för det finns inte någon idé för karaktärerna. Hur en kvinna ska leva utan en man kräver en annan genre.

Kanske socialrealism, eller sci-fi? Inte romcom!

Det kanske är en utmaning att skildra dejtandet som något sorglöst idag, eftersom alla är så besatta av trauma.

Kulturen, särskilt i USA, har dessutom fått i uppgift att agera kuddflicka åt politiken. Det finns en konstig idé därute om att det är typ Emily in Paris som ska rädda USA från Trump.

I dag måste underhållningen vara politiskt ambitiös, medan politiken måste vara realistisk. Skulle vi inte alla känna oss mer sedda om det var tvärtom?

Man kan inte ens skämta om det

Jag har sedan länge förlikat mig med tanken på att idén om konkret samhällsförbättring är död och att detta får konsekvenser för hur vi vill leva vårt enda (privat)liv.

Ingen vågar drömma om något mer härligt radikalt än mamma-pappa- barn, vilket blivit så svårt att uppnå att det blivit eftersträvansvärt.

Men att man inte ens kan skämta om de längre, det är sorgligt. Att man måste pseudoanalysera det den verkliga tragedin.

Varför vägrar vår tids romantiska komedier handla om något så basalt och essentiellt som jakten på kärlek?

Jag hoppas Halva Malmö… vågar det.