Texten uppdaterad 15.25

Efter medlemsomröstning skrev Hamnarbetarförbundet på torsdagen under ett kollektivavtal med Sveriges hamnar. Förhandlingar har pågått sedan i våras och lett till konflikt med strejker.

För facket har starkare skydd för fackligt förtroendevalda och bättre villkor för bemanningsanställda varit prioriterat. Man har inte fått några tvingande skrivningar om detta i avtalet som nu undertecknats efter medling.

– Det känns helt okej, säger ändå förbundets vice ordförande Erik Helgeson till Arbetet.

I ett pressmeddelande säger han att man fastnat i en prestigelåsning och inte kommer längre den här gången, men att man förväntar sig större kompromissvilja från motparten framöver.

Han säger till Arbetet att det jobbiga i det korta perspektivet är att inte ha åstadkommit mer förutsägbarhet för bemanningsanställda. Förbundet ville ha regler om bland annat längre varsel inför helgarbete.

Erik Helgeson.

”Hade gått att lösa”

Att det är svårt för Hamnarbetarförbundet att driva krav hänger ihop med att arbetsgivarna i Sveriges hamnar och LO-förbundet Transport redan har kollektivavtal för arbetet i hamnarna. Det begränsar ett annat förbunds rätt att kräva avtal.

– Hade vi hamnat i en situation där det fanns en kompromissvilja från motparten hade det här gått att lösa, menar Erik Helgeson.

I ett pressmeddelande från arbetsgivarsidan uppger Sveriges hamnar att sommarens strejker har orsakat tusentals förlorade arbetsdagar i hamnarna, men att det som nu undertecknats är ett likadant avtal som Transports.

Arbetsgivarna vill ha lagändring

”Det är positivt att Hamnarbetarförbundet till sist förstod att Sveriges Hamnar inte kan ge dem mer än de villkor och löner som förhandlats med Transport”, säger organisationens förhandlingschef Johan Grauers i pressmeddelandet.

Han han vill ha lagstiftarens hjälp med att hindra att situationen upprepar sig.

”Det finns tyvärr inget som tyder på att Hamnarbetarförbundet kommer att lära sig av detta, tvärtom varnar de redan nu för hur de tänker agera i nästa avtalsrörelse. Det är därför dags att lagstiftarna tar sitt ansvar och sätter stopp”, säger han.

Arbetsgivarsidan har redan under den här konflikten hävdat att Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder varit otillåtna, men Arbetsdomstolen slog fast att de hade rätt att strejka.

”Skarp fajt som kostade”

Erik Helgeson hoppas ändå på bättre förutsättningar att komma överens förhandlingsvägen framöver. Han säger att det blev en skarp fajt som kostade alla sidor ordentligt i år.

– Vår förhoppning är att det ökar möjligheten att lösa sakfrågorna framöver. Om arbetsgivarsidan verkligen vill ha lugn och ro som de sagt måste man ha mycket mer lyhörd attityd mot personalen oavsett facklig tillhörighet, säger han.

Avtalet man nu tecknat gäller till 30 april 2027.