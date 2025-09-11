”Gör kyrkan till en bättre arbetsplats – rösta i kyrkovalet” 

Den 21 september är det dags för kyrkoval. Det är lätt att tänka att valet bara handlar om tro och gudstjänster – men Svenska kyrkan är en av Sveriges största samhällsaktörer.

Besluten som tas påverkar människor långt utanför kyrkbänken.

Svenska kyrkan står upp för allas lika värde. Här finns ett starkt engagemang för att hjälpa utsatta – oavsett om du är medlem eller inte.

Människor får stöd vid kriser, värme när det är kallt och en hand att hålla i när livet känns som mörkast.

En medspelare i välfärdsarbetet

Kyrkan har också en unik roll i att stötta socialt utsatta. Den finns där för hemlösa, för människor som kämpar med missbruk, för nyanlända som behöver språkträning och för alla som hamnat utanför samhällets skyddsnät.

Detta arbete sker varje dag, ofta utan rubriker, men med stor betydelse för dem som får hjälpen.

För oss kommunalare är det tydligt: Svenska kyrkan är en medspelare i välfärdsarbetet. Den kompletterar vårt dagliga slit i äldreomsorgen, psykiatrin, förskolan och sjukvården.

Vi vet vad det betyder när människor får stöd, när barn får växa i trygghet och när ingen lämnas ensam.

Kyrkan arbetar aktivt med barn- och ungdomsverksamhet, en trygg plats där barn kan växa och känna gemenskap. I många församlingar erbjuds öppna förskolor, körer, pyssel- och lägerverksamhet helt gratis.

Det är ovärderligt för föräldrar och barn, särskilt i tider då fritidsaktiviteter blir allt dyrare, det vet ju vi kommunalare hur lite vi har i plånboken när allt är betalt.

Att försvara och utveckla denna kostnadsfria verksamhet är att investera i framtiden och i barnens rätt till en trygg och stimulerande uppväxt.

Påverkar arbetsvillkoren

Många kommunalare arbetar inom kyrkan – i förskolor, som vaktmästare, i kök och på kyrkogårdar. Deras arbetsvillkor bestäms i hög grad av de politiska beslut som fattas i kyrkans styrande organ.

Genom att rösta kan vi se till att dessa viktiga yrkesgrupper har trygga anställningar och schyssta avtal.

Dessutom är Svenska kyrkan en av landets största upphandlare av tjänster. Det betyder att kyrkan har makt att ställa krav på arbetsvillkor och miljöhänsyn när man köper in tjänster.

Om vi vill att kyrkan ska bidra till ett hållbart samhälle – socialt och miljömässigt – måste vi använda vår röst.

Ta ansvar och bestäm väg för kyrkan

Men för att kyrkan ska fortsätta vara en stark röst för solidaritet, jämlikhet och medmänsklighet krävs att vi tar ansvar.

I kyrkovalet kan du vara med och bestämma riktningen. Vi vet vad det innebär att arbeta för människor, vi ser behoven i vardagen och vi vill att kyrkan ska stå på de svagas sida.

Kommunal delar samma värderingar som kyrkan i frågan om solidaritet, gemenskap och stöd till dem som behöver det mest. Därför behöver vi också finnas representerade i kyrkans beslutande organ, så att kyrkan fortsätter vara öppen, inkluderande och tillgänglig för alla.

Kom ihåg att det finns nomineringsgrupper (motsvarar partierna i de allmänna valen) som absolut inte står för samma värderingar som Kommunal!

Kryssa en kommunalare

Det spelar ingen roll om du går i kyrkan varje söndag eller aldrig sätter din fot där – som medlem i Svenska kyrkan kan du påverka. Rösta i kyrkovalet, lusläs dina valsedlar och kryssa en kommunalare – för en kommunalares skull.

Tillsammans kan vi se till att kyrkan fortsätter vara en stark kraft för medmänsklighet, rättvisa och hållbarhet.

Cathrine Strand sektion vård och omsorg Sundsvall, Kommunal mellersta Norrland, står på Socialdemokraternas lista för Medelpads södra pastorat och Härnösands stift