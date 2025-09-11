Framtiden avgörs på kongressen – vad vill du förändra?

En motion är ett förslag om något du vill förändra. Vilka frågor ska Fastighets fokusera på framöver?

Du kan skriva flera motioner. Men ta bara upp ett ämne i varje motion.

Exempel på tidigare motioner

Vid förra kongressen beslutades till exempel, efter en motion, att nya medlemmar ska få skriftlig information om Fastighets hemskickad. Det kom också en motion och beslutades att förbundet ska samarbeta med Vänsterpartiet. En motion ville att förbundet ska driva frågan om rätt till heltid – något de svarade att de redan gör.

30 september är sista dagen

Senast den 30 september ska du skicka in motioner till kongressen som ska vara nästa år.

På www.fastighetskongress.se finns ett verktyg där du registrerar vem du är och sedan lämnar din motion.

Fler språk än svenska

Nytt för i år är att du kan lämna in motioner på flera språk förutom svenska. Nu kan du även skriva motionerna på följande språk:

arabiska

grekiska

engelska

spanska

norska

polska

thailändska

serbiska, bosniska, kroatiska