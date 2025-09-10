– I Sverige är det ofta unga som får betala priset när vägen in på arbetsmarknaden krymper, säger energi- och näringsminister Ebba Busch, på en presskonferens.

Ett av regeringens och Sverigedemokraternas förslag till budgeten 2026 är att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18 och 23 år. Det betyder att företag mellan april 2026 och december 2027 bara behöver betala en tredjedel av avgiften, eller upp till 2 700 kronor mindre i månaden per ung anställd. Målet är att bryta lågkonjunkturen.

Förslaget beräknas kosta cirka tolv miljarder kronor under 2026-2027.

Unga ska inte fastna i långtidsarbetslöshet

– Det är ett sätt att minska arbetsgivarnas kostnad i en tuff tid. Det är också en bra konjunkturåtgärd så att unga inte fastnar i långtidsarbetslöshet, säger Elisabeth Svantesson, finansminister.

Hotell- och restaurang och handeln är de branscher där flest unga anställda jobbar. Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har i många år drivit frågan om sänkta avgifter för de runt 100 000 unga som jobbar i branschen. Sofia Larsen, vd på Svensk Handel, säger i ett pressmeddelande att reformen är efterlängtad.

– Det skapar möjlighet till fler arbetstillfällen och arbetade timmar, inte bara för unga.

Sofia Larsen, vd Svensk Handel.

Sofia Larsen hoppas att de sänkta arbetsgivaravgifterna blir permanent. Men fackförbundet Handels chefsekonom Stefan Carlén, har en helt annan bild av saken – enligt honom är det inte ett effektivt sätt att minska ungdomsarbetslösheten.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga har funnits i olika omgångar från 2007.

– Vi har följt det här och våra siffror visade att andelen unga anställda minskade i handeln under tiden det pågick. Jag ser det här som en ren skattesubvention för att öka företagens vinster, säger Stefan Carlén.

Stefan Carlén, Handels chefsekonom.

Han menar att en Ica-handlare med 100 anställda inte kommer att anställa en till som han inte behöver bara för att det blir subventionerat med unga anställda.

– Unga tjänar dessutom redan mindre än äldre så de är redan idag billigare att anställa.

Kan handla om miljoner i skattebortfall per anställning

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har gått igenom forskningen som gjorts på effekten av sänkta arbetsgivaravgifter för unga.

De tre olika studierna som gjorts landar i lite olika siffror men i huvudsak kommer alla forskare fram till att det blir ett betydande bortfall av skatteintäkter – mellan runt en halv miljon och en och en halv miljon kronor per anställd.

Studierna visar att stödet skapade mellan 6 000 och 18 000 jobb, dock inte bara i målgruppen unga.