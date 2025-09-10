Regeringen gör Klarna till nya Försäkringskassan

I förra veckan meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att de ska höja bostadsbidraget. Det är svårt att inte känna sig gaslightad.

Det här är alltså samma regering som i januari sänkte tilläggsbidraget i bostadsbidraget för barnfamiljer. Samma regering som i juni helt avskaffade tillägget. Ungefär 1 400–2 000 kronor försvann för några av landets mest utsatta familjer.

Nu, två månader senare, kommer de tillbaka och låtsas vara generösa: hushållen ska få ett ”höjt” bostadsbidrag med max 1 000 kronor i månaden. För alla som kan räkna är det alltså mindre än tidigare.

Det är en politisk Black Friday-logik: höj priset, skriv rea på prislappen och hoppas folk säger tack när de blir blåsta.

När Tidöregeringen både gjort livet tuffare för vanligt folk och försöker att lura oss, hörs larmen om att privatlån med skyhöga räntor är vad folk använder sig av för att klara hyran.

Klarna är nya bostadsbidraget

Enligt organisationen Makalösa Föräldrar, har Klarna blivit det nya bostadsbidraget. Svenskarnas skulder hos Kronofogden växer i rasande takt och når nya rekordnivåer. Under de senaste tio åren har den totala skulden nästan fördubblats.

Kronofogden meddelar att det är en stor ökning av skuldsatta. Nu är det 455 000 personer i Sverige, alltså ca 4 procent av vår befolkning, som är skuldsatta hos Kronofogden.

Det är en ökning med 5 procent sedan förra året.

Allt fler skuldsatta familjer

På tre år har andelen barn som växer upp i familjer med skulder hos Kronofogden ökat med nio procent. Fler äldre ansöker om skuldsanering.

Regeringen har outsourcat socialpolitiken till lånehajarna och gjort lånebolagen till den nya Försäkringskassan. Det du kan vara trygg i är att du blir skuldsatt.

Priset betalas av barn som vräks – vinsten tar Klarna som i dagarna gjorde börsdebut i New York.

Det här är inte välfärd, det är en bluff. Tänk om en höjning av bostadsbidraget faktiskt betydde mer pengar i plånboken. Att din mamma, farfar eller granne får pusta ut och känna sig trygga med att ha råd att klara sig. Istället för kreativ bokföring och ett trick för att vinna röster.