Larmen dröjde – nu granskas chefer i Uddevallas hemtjänst

Artikeln i korthet En arbetsgrupp inom hemtjänsten har stängts av efter misstankar om missförhållanden inklusive fysisk och verbal kränkning samt brister i vård och medicin.

Kommunen inleder en utredning och ska både intervjua de anställda och anlita en extern revisionsfirma för att intervjua chefer.

Det finns kritik mot hur cheferna hanterat situationen och bristen på nattlig närvaro, och det är möjligt att personal kan sägas upp beroende på utredningens resultat. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I slutet av förra veckan stängdes en hel arbetsgrupp i hemtjänsten av från jobbet efter misstankar om missförhållanden. Det handlar om ett 20-tal personer som jobbar natt.

Uddevalla kommun ska nu utreda vad som hänt, men Kommunalarbetaren kunde i går berätta om hur dagpersonalen larmat i flera avvikelserapporter under våren.

Det handlar både om fysisk hårdhänthet och verbala kränkningar, men också utebliven vård och medicinmissar.



Flera av de här händelserna är ganska allvarliga och skedde redan i våras, varför agerade ni inte då?

– Det frågar jag mig också. Vi får in kanske 5000 avvikelser i hela socialtjänsten varje år och de som når mig är det som är allvarligt, som lex Sarah och lex Maria, säger socialchef Malin Normann.



Borde cheferna ha lyft upp det här menar du?

– Vi har jobbat jättemycket med systematiken kring avvikelser och det här är sådana som är så allvarliga att de borde ha lyfts upp som något annat. Det här är allvarliga skador, inte avvikelser. De har hanterats på ett sätt som jag bedömer som inte alldeles rätt och det kommer vi ha med i utredningen.

Även höra gamla chefer

Kommunen ska nu ta in en extern revisionsfirma som ska hålla samtal med enhetschefer och avdelningschefer.

– Vi kommer kalla både de chefer som jobbar nu och de som har jobbat här tidigare och vi hoppas att de också vill komma.

Fackförbundet Kommunals sektionsordförande i Uddevalla, Annette Frisk, har lyft fram att omsättningen på chefer är stor i kommunen, och det bekräftas av Malin Normann.

Kommunal är också kritiska till att de chefer som ansvarar för nattpersonalen aldrig är ute i verksamheten nattetid.

Stämmer det?

– Min bild är att cheferna ofta är på plats tidigt på morgonen vid halv sex, sex för att möta arbetsgruppen. Sedan har chefer ett vidare uppdrag än att agera omvårdnadspersonal på natten. Men vi har haft en dialog med Kommunal om att cheferna borde gå ut någon natt då och då och det tycker jag är bra.

Samtal med varje anställd

I går tisdag hölls ett möte med den avstängda arbetsgruppen där de anställda fick lämna ifrån sig telefon och nycklar.

De fick också erbjudande om stöd från företagshälsovården och en telefonlinje har öppnats för att de ska kunna få kontakt med arbetsgivaren varje dag om de behöver det.

I dag ska kommunen börja hålla samtal med varje anställd, som får ta med sig facket eller annat stöd om de vill. De som håller i samtalen är en verksamhetsutvecklare, ansvarig avdelningschef och en representant för personalavdelningen, HR.

Det är inget förhör, säger Malin Normann. Målet är att ta reda på vad som hänt.

– Vi vill få de enskildas bild av situationen på arbetet, vad de ser kring sig själva men också hur de upplever gruppens arbete i stort med fokus på det uppdrag vi har. Vi vill också fånga upp om någon behöver stöd.

När utredningen är klar kommer kommunen ta ställning till om de anställda kan återgå i tjänst. Malin Normann säger att hon inte utesluter att personal sägs upp.

Nödvändigt att stänga av alla

De som stängts av har i lokala medier riktat kritik mot att arbetsgivaren stängde av hela arbetsgruppen utan att informera om skälen till avstängningen, något de i stället fick läsa i media.

Malin Normann säger att det var nödvändigt att stänga av alla då de inte vet ännu vem som gjort vad.

– Men jag tar med mig att vi hade kunnat sagt lite mer på mötet i torsdags med personalen.

Vet du mer om vad som hänt i Uddevalla? Hör av dig till vår reporter Helena Gunnarsson på helena.gunnarsson@ka.se eller 08-725 52 55