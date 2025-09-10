RECENSION. Skräckförfattaren John Ajvide Lindqvists nya lilla bok ”Svinen” inleds intressant. Först förklaras pedagogiskt dess genre, hillbilly horror:

”En grupp människor – oftast ungdomar – hamnar i händerna på några degenererade och vidriga personer på landsbygden”.

Så gör han klart att han för den skull inte vill ”håna grisbönder, överviktiga personer eller dansband”. Ber om ”ursäkt till personer som blir illa berörda, äcklade eller triggade”.

Och allt äger rum i ”Karlaland” – ett fiktivt svenskt landskap.

Berg av brasklappar

Ett berg av brasklappar. Ajvide Lindqvist brottas med ekvationen att vara så skabrös att byxorna spricker, och samtidigt försäkra sig om att ingen eller inga alls tar illa upp. Inte ens en region.

Men otaliga författarskap bygger ju på att svartmåla spenatens invånare. Vi äro tusenden – jag säger vi.

För även mina böcker framställer bonnalandet som en comfort zone för fula, skitiga och elaka.

Står jag för det?

Jadå. Som infödd och uppvuxen bonde menar jag mig ha grund för mina figurer och deras environger.

Hävdar mig ha haft mina värsta möten på gårdsplaner och åkrar, inte i kontorslandskap och bostadsrätt. Är både lantis och lantisnedrackare.

Offer plus förövare.

Svinen av John Ajvide Lindqvist (Ordfront).

Bindgalna bondjävlar

Den lantliga skräckberättelsen var från början finlitterär – sydstatsmisantropernas okrönta drottning Flannery O’Connor är ett skolexempel – sprayade bioduken med blod på 1970- och 80-talet.

Thrillern ”Den sista färden”, rysaren ”Motorsågsmassakern” och hyllmetrar av efterföljare.

Där attackerar bindgalna bondjävlar varje oskyldig stadsbo som förirrar sig utom gatlyktornas räckvidd. Landsbygden är äckligt igenvuxen, en mörk labyrint där det smyger mordiska rednecks.

Alla älskar det. Förutsatt att stadsborna i slutet alltid segrar och överlever, förstås.

I ”Svinen” är det dock tvärtom vischan som aktivt letar reda på offren. Efter ännu en rutinspelning i ännu en själlös köpgalleria kidnappas det desillusionerade dansbandet Tropico med turnébuss och allt.

Fem herrar med underbara dagar bakom sig förs bort av sina ”biggest fänns!”, till en förfallen svinfarm.

I verkligheten är ju ladugården en skräck för djuren som hålls där. Ja jo, ”inte alla bönder”, men icke desto mindre slaktas vartenda kritter. Också att arbeta på bondgård kan vara ren fasa.

Ett sådant fall ur verkligheten skildrar Patrik Svenssons nya bok, ”Den barmhärtige mördaren”: en skånsk statare i misär mördade i stort sett hela sin familj.

Och inte bara för statare förtär lantlivet kropp och själ. Amerikanske James Dickey skriver i romanen ”Flodfärd” (som just ”Den sista färden” bygger på): ”Man skulle tro att jordbruksarbete är hälsosamt, med frisk luft och färska matvaror och en massa kroppsrörelse, men jag hade aldrig sett en bonde som det inte var något fel på, och i de flesta fall ett framträdande fel.”

Tjocka som troll

Fel är det naturligtvis även på kidnapparna i ”Svinen”.

En syster och bror, fula som stryk, tjocka som troll och sluga som rävar. Med amerikanska gener, kommer psykopatin därifrån?

Det påbråt gör i alla fall att det blir skräckel på svängelska.

Tropicos obarmhärtiga öde blir, trots enormt snuskande och grymtande missfoster, varken skräck eller humor. Utan en omogen parodi, eller utskrivna stolpar för en tecknad film.

John Ajvide Lindqvist är aktad, med stora romaner i bältet och garanterat flera framför sig.

I relation till det är ”Svinen” en parentes skissad med vänster hand. Tänk pyttipanna på Stephen Kings ”Lida” och Nikanor Teratologens incestuösa extremskröna ”Äldreomsorgen i Övre Kågedalen”.

Sidorna får sprättas upp

Men kul att boken är folio; sidorna får sprättas upp som förr i världen.

Nå, den välsignade kränkrisken då.

Hur ser verkliga lantisar på ännu en repris av myten om inavlad glesbygd? Blir man sårad och stött? Arg och besviken? Inte då.

För även om landsbygden ofta står kuliss i fiktionen, är den i nästan alla andra samtida sammanhang i regel så totalt bortglömd att till och med nidbilder piggar upp.

Man är liksom tacksam för allt.

”Svinen” får oss att fnissa i njugg; tänk att stadsborna är rädda för oss och våra trakter!

Sven Olov Karlsson är författare och litteraturkritiker. Hans senaste roman ”Bygdedjuret” (2024) skildrar uppväxten och ungdomen i Västmanland på en liten bondgård som han fortfarande äger.