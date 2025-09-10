Joel Norman blev förra året titulerad ”Mördarsnigelkungen” av P4 Östergötland då han under en och samma kväll klippte ihjäl 1 300 sniglar på sin tomt.

I år har han specialbyggt en pallkrage av plintar, cortenslåda och stålram med koppar runt, så att sniglarna inte kan ta sig upp till växterna.

Den har även utrustats med ledbelysning.

– Den är jävligt snygg, säger Joel Norman.

Joel Normans nya sätt att stoppa mördarsniglarna.

Sniglarna vänder om, utan att dö

Hans kollega Andy Johansson, som även han intervjuats av radion, har en annan lösning på snigelproblemet.

Han går inte till fysisk attack, som Joel med saxen. I stället har han byggt ett minielstängsel runt sin odling.

– Jag är ganska intresserad av hemautomation, smarta hem och så, berättar han.

Hans lösning är en träram runt odlingen med två metalltrådar som han klamrat fast och som han sedan dragit in i en kopplingsdosa med ett 9-volts batteri med plus och minuspol som kopplats till trådarna.

Då får sniglarna en svag elektrisk stöt så de vänder om, utan att dö.

Det har fungerat förvånansvärt bra.

– Jag vill inte få ner massa medel och sånt i jorden om vi skulle odla något ätbart. Så jag ville ha så lite inverkan på jordens miljö som möjligt, säger han.