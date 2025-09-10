Frågor om psykisk ohälsa och suicidrisk behöver ta större plats i arbetsmiljöarbetet, det menar Jimmy Nyberg, huvudskyddsombud för Seko på Kriminalvården på nationell nivå.

– Vi är jäkligt duktiga på att screena och ta hand om våra klienter, men hur är vi mot varandra? Jag tror vi behöver ta lärdom och kanske utveckla och hitta nya vägar, säger han.

Han konstaterar att Kriminalvården är en ganska tuff miljö att jobba i.

– Du kan bli rätt sliten i psyket. Vi har en del att arbeta med.

Tände eld på sig själv

Onsdagen är internationella suicidpreventiva dagen. På Kriminalvården är frågan väldigt aktuell efter den tragiska händelsen i juli då en anställd på Tidaholmsanstalten tog sitt liv utanför arbetsplatsen.

Efter att ha slutat sitt arbetspass tidigare på eftermiddagen återkom han till grindarna på kvällen. Han hällde vätska ur en bensindunk över sig och sa i porttelefonen att han skulle tända eld på sig själv, men inte ville skada någon annan. Han omkom av sina skador.

Mannen hade anklagats för övervåld vid ett tillfälle, något han själv nekade till. Kriminalvårdens personalansvarsnämnd kom också fram till att det inte fanns grund för att avsluta hans anställning. Men han fick inte jobba klientnära under utredningen och i höst skulle anklagelserna mot honom prövas i domstol.

”Bristande kunskap allvarlig risk”

Nu har Kriminalvården lämnat en utredning av hans död till Arbetsmiljöverket. Den landar bland annat i att man behöver öka kunskaperna om psykisk ohälsa och suicid inom myndigheten. Bristande sådana kunskaper lyfts som en allvarlig risk för att medarbetare inte får hjälp i tid.

Till i maj nästa år ska ett nationellt stöd- och kunskapsmaterial för suicidprevention, riktat till alla anställda, tas fram.

– Det är viktigt att man tar lärdom av det som hänt och funderar på vad som är arbetsgivarens ansvar. Det är en komplex fråga, säger Jimmy Nyberg.

Brister i rehabarbetet

Vad tycker du är viktigast att ta med sig i det man sett i utredningen?

– Att fråga sig om vi gör tillräckligt för personal som blir föremål för utredningar, det kan handla om att du ska till personal- och ansvarsnämnden eller att du avskiljs från tjänst. Det har en enorm inverkan på ens liv.

Han säger att han i nuläget är nöjd med det utredningsarbete som gjorts, att det svåra varit att Arbetsmiljöverket krävde in utredningen på ganska kort tid.

Tillsammans med andra fackliga representanter inom Kriminalvården har han tidigare ställt krav på att extern utredare ska tas in, men nu säger han att man i nuläget inväntar Arbetsmiljöverkets slutsatser samt ska starta det arbete som man kommit fram till behövs. Utöver att höja kunskapen om psykisk ohälsa och suicidrisker handlar det bland annat om att skärpa upp rehabarbetet, hur man planerar för sjukskrivnas återgång till arbete.