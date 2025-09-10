Bara tanken på pension gör mig rastlös

Pensionärer brukar kalla sig tidsmiljonärer. Jag själv är ganska många år därifrån men kan ändå tänka mig att det är kul första månaden. Kanske till och med de första två.

Skämtsamt kan jag säga att jag längtar dit efter en hektisk vecka, till pensionen. Innerst inne tror jag att jag luras med mig själv.

Lite återhämtning hade jag inte klagat över men när alla projekt som ligger halvfärdiga i skåpen hemma har slutförts, vad ska jag göra då?

Om man aldrig är upptagen…

Helt naturligt försvinner ett antal timmar av dagen när vi har ett jobb att ta oss till, vara på och sedan ta oss hem igen. Allt annat tråkigt man behöver göra för att överleva som människa tar också en del tid.

Då blir vardagslyxen att hinna läsa en bok. Odla tomater. Umgås så mycket vi kan med människor vi älskar.

Gruppen Den svenska björnstammen har en otrolig låt som heter Mörkt kallt ljus med den fina slutraden: ”Sen när inga sorger finns kvar, vad blir vi då lyckligare av?”.

Jag känner att samma princip kan appliceras på tid. Om man aldrig är upptagen, hur kan man då uppskatta sin fritid?

Längtan efter rutiner

Den speciella känslan när semesterperioden står runt hörnet är något jag längtar till varje år. Energireserven har sinat för länge sedan och suktandet efter en sovmorgon är påtaglig.

Sen är det som om ett andetag passerar. Rätt vad det är har semestern tagit slut och hösten står för dörren igen.

Hösten står inte ensam, med sig har den längtan efter rutinerna. Längtan efter att få vara tillbaka på jobbet.

Trots tidiga mornar, stundtals trötta fötter och ett huvud på högvarv så känns det värdefullt. Att faktiskt ha förmånen att kunna vara med och bidra till samhället i stort.

Före semestern kan man behöva påminnas om just det. När den är slut är det glasklart.

Vad skulle jag göra med all fritid?

Jag älskar när saker händer. Att behöva handskas med tid i överflöd blir nog mer frihet än vad jag hade klarat av att hantera.

Rutiner som bara hänger på mig. Inget schema att förhålla mig till. Sammanhang som inte längre finns.

Bara tanken på det gör mig rastlös. Det är tur att jag har några år på mig att lista ut vad jag ska göra med all tid när jag jobbat färdigt. Men för säkerhets skull kommer jag nog be om tips av experterna – pensionärerna.

Hur gör man egentligen för att inte låta friheten gå en åt huvudet?