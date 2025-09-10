Artikeln i korthet Spira, grundat av Sofie Borgudd, syftar till att hjälpa människor utanför arbetsmarknaden att återintegreras genom en trygg och anpassad arbetsmiljö, utan fasta krav.

Deltagarna får möjlighet att arbeta med olika praktiska uppgifter och erbjuds även stöd i form av hälsoprogram som yoga och rörelsepass, vilket stärker både självkänsla och kompetens.

En utmaning för Spira är samordningen med myndigheter, där många deltagare riskerar att falla mellan stolarna i välfärdssystemet, vilket kan hindra dem från att nå sin fulla potential.

I Stockholm pågår en tyst revolution. Spira är en plats där människors liv förändras.

Med fokus på arbetsinkludering, hälsa och hållbarhet skapar grundaren Sofie Borgudd och hennes team nya vägar tillbaka till arbetslivet för dem som länge stått utanför.

Spira startades för tre år sedan av Sofie Borgudd, med ett syfte som sträckte sig långt bortom försäljning.

Det handlade om att skapa verkliga möjligheter för människor som hamnat utanför samhällets centrala system – främst arbetsmarknaden.



– Vi tror att alla vill jobba, bara det fungerar. Att ha ett arbete handlar inte bara om ekonomi, utan om att få känna sig behövd, vara del av ett sammanhang och kunna påverka sitt eget liv, säger Sofie Borgudd, initiativtagare till Spira.

Öppnar dörren för arbetslösa och nyanlända

Spira erbjuder människor som varit sjukskrivna, långtidsarbetslösa eller nyanlända en trygg miljö för att närma sig arbetslivet igen.

I stället för fasta krav möts varje individ där de befinner sig. Arbetsuppgifter och arbetstider anpassas efter dagsform, förmåga och långsiktiga mål.



Det kan handla om att baka till ett närliggande kafé, tillverka marmelad eller packa beställningar.

Genom det praktiska arbetet stärks självkänslan och nya kompetenser växer fram.

Vissa deltagare går så småningom vidare till anställning – andra till studier eller praktikplatser.



– Vi har flera som först arbetstränade här och som nu har en lönebidragsanställning hos oss. Men det är inte alltid anställning som är målet – ibland är det viktigare att hitta rätt riktning i livet, säger Borgudd.

Att Spira har kollektivavtal är en självklarhet.



– Det ger trygghet för både oss och de anställda. Vi vill göra rätt – det är ju det hela verksamheten bygger på.

Butik och kontor som mötesplats

I ett litet galleriutrymme i Mörby Centrum visar Spira upp sin verksamhet för allmänheten.

Där säljs produkter som deltagarna själva har tillverkat: lokalt producerad äppelmust, vinäger, saft, sylt, återbrukade tygpåsar och andra hantverk.

Varorna bär spår av både tradition och nytänkande – men framför allt av människors vilja att bidra.



På kort avstånd från galleriet finns ett kontorsutrymme där kunder och samarbetspartners kan komma i kontakt med verksamheten.

Här sker planering, möten och logistik – men också samtal, stöd och reflektion.



– Vi vill vara synliga, men utan att skapa press på dem som kommer hit. Det viktigaste är att det känns tryggt och meningsfullt, förklarar Borgudd.

Hundar bidrar till en god arbetsmiljö på Spira.

Välmående lika viktigt som arbetsuppgifterna

Verksamheten vilar på tre grundpelare: arbetsinkludering, hälsa och hållbarhet. På Spira erbjuds deltagarna bland annat yoga, rörelsepass och handledning.

Det fysiska och psykiska välmåendet är lika viktigt som arbetsuppgifterna.



Samtidigt är hållbarhet ett genomgående tema. Spira arbetar aktivt med återbruk, odling och att ta tillvara lokala resurser – inte bara för miljöns skull, utan som ett pedagogiskt verktyg.

Genom att skörda frukt som annars skulle gå till spillo och omvandla den till produkter, visar man på både kretslopp och kreativitet.



– Vi har deltagare som själva kommer med idéer – en gör vinäger, en annan lagar kläder, någon annan syr väskor. Det är så vi växer – tillsammans.

Risk att falla mellan stolarna i välfärden

En av de stora utmaningarna är samordningen med myndigheter. Många av de personer som Spira tar emot faller mellan stolarna i välfärdssystemet.



– Vi kan se att någon är på väg att lyckas, men så är insatstiden slut. Då måste personen hem, trots att tre månader till kunde ha gjort all skillnad, säger Borgudd.



– Det finns så många människor med potential, men systemen är inte alltid byggda för dem. Vi försöker fylla det glappet – men vi behöver bli fler, konstaterar Sofie.



Spira är inte platsen för färdiga lösningar – utan för nya chanser.

Det som började som ett litet initiativ har vuxit till en verksamhet som gör verklig skillnad, både för individen och samhället i stort.



– Min dröm är att alla som kommer hit ska hitta sin plats – inte nödvändigtvis här, men någonstans där de känner sig behövda, trygga och fria att växa. Det är då verklig förändring börjar, säger Sofie.