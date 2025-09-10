Artikeln i korthet Krokoms kommun betalar Forenede care för 50 platser på äldreboendet Tullkvarnsvägen, oavsett om de används, vilket har kostat kommunen över 7,3 miljoner kronor för outnyttjade platser under årets första åtta månader.

Det har upptäckts brister i omsorgen på Tullkvarnsvägen, inklusive otillräcklig bemanning och dålig personalutbildning, vilket har lett till att få vill flytta dit och många äldre är oroliga för att tvingas till boendet.

Kommunens socialnämnd söker nu sätt att säga upp avtalet, men problemen med avtalet och bristen på granskning gör det komplicerat, vilket har kritiserats som en följd av dålig upphandling. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Avtalet mellan vårdjätten Forenede care och Krokoms kommun ger företaget betalt för 50 platser per dygn på äldreboendet Tullkvarnsvägen – oavsett om platserna används eller ej. Mellan januari och augusti i år har kommunen betalat över 7,3 miljoner kronor för outnyttjade platser, visar nya siffror som Kommunalarbetaren begärt ut.

– Vi kastar miljoner i sjön eller snarare i Forenede cares fickor. Pengar som vi har behov av i vår egen verksamhet. Just nu ligger vi 13 miljoner back inom socialförvaltningen. Det är enorma summor skattepengar som går till ett vinstdrivande företag, säger Gunnel Persson Westin, ordförande (S) i socialnämnden i Krokom.

Över 12 miljoner kronor

Kommunalarbetaren har tidigare beskrivit avtalet och att de tomma platserna kostade Krokoms kommun 4,9 miljoner kronor under 2024. Det betyder över 12 miljoner kronor de senaste 20 månaderna.

– Att skriva det här avtalet var det sista Centerpartiet gjorde innan vi tog över och nu sitter vi här med ett avtal fram till 2035. Jag känner mig helt maktlös. Vi vill stänga det, och sitter och närgranskar avtalet för att hitta vägar ut. Vi kan inte fortsätta ha det så här, säger Gunnel Persson Westin.

Vad krävs för att ni ska kunna säga upp avtalet?

– Att granskningarna av boendet blir ännu mer genomlysande. Problemet med vårt avtal är att det inte finns krav på bemanning till exempel, vilket gör det svårare.

Stängt intaget till andra äldreboenden

Kommunens kontroller av boendet har tidigare visat på brister i omsorgen och Forende care fick böter på 1,55 miljoner förra året för att Tullkvarnsvägen inte haft tillräckligt med personal, personal med dåliga kunskaper i svenska samt kunskapsbrister. Bristerna har lett till att få velat flytta in på Tullkvarnsvägen och att flera av dem som bor där har velat flytta därifrån.

Men i juli i år stängdes byteskön när kommunens socialchef fattade beslut om att tillfälligt stänga intaget till kommunens andra äldreboenden, delvis med hänvisning till att det finns tomma platser på Tullkvarnsvägen. Det har gjort både äldre och anhöriga i kommunen oroliga, berättar Gunnel Persson Westin:

– Jag vet äldre som skrivit in i sina framtidsfullmakter att de inte vill flytta in på Tullkvarnsvägen. Jag mår illa över att våra medborgare far illa och att de känner rädsla för att tvingas dit.

Vart tar de äldre vägen när de inte flyttar till Tullkvarnsvägen?

– Jag tror personligen att vi har många anhörigvårdare – annars skulle de märkas någonstans. Men i dagsläget har vi ingen kö till våra boenden och de syns inte i hemtjänsten.

Centerpolitikern Andreas Karlsson var under sin tid som ordförande i socialnämnden drivande i att få till ett avtal med en privat utförare för Tullkvarnsvägen. Han har tidigare slagit ifrån sig kritiken om hur avtalet med Forenede care ser ut.

Kommunal: ”Dålig upphandling”

Kommunals ordförande Malin Ragnegård, som besökte Tullkvarnsvägen i förra veckan, säger att grundproblemet i Krokom handlar om att politikerna gjort en dålig upphandling:

– Om kommuner av någon anledning inte tycker att de ska ha verksamheten i egen regi – vilket vore det bästa eftersom det ger dem en helt annan kontroll över verksamheten – behöver de verkligen ha koll på att de gör en bra upphandling som de kan ha kontroll på och ta ansvar för.

Att mindre kommuner kan sakna kompetens för det har hon förståelse för:

– Men då ska de inte göra upphandlingar eller så får de ta hjälp, säger Malin Ragnegård.