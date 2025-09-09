Artikeln i korthet Det är katastrofläge i Västernorrland efter att stora mängder regn fallit och spolat bort vägar och tågräls.

Många vägar i området undersköterskan Sofia Lodin arbetar i är inte körbara, inklusive riksväg 90, vilket gör att hon och hennes kollegor måste köra långa omvägar

Fyra brukare gick inte att komma fram till och har evakurats, till andra hemtjänstkunder blir personalen sen på grund av alla omvägar. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Är det många vägar i ditt område som inte går att köra på?

– Ja, ja, ja! Många ställen som tagit stryk. Vi rapporterar till varandra var man inte kan köra, så får vi planera körningen efter det. Det är många vägar som jag undvikit nu på morgonen. Till och med riksväg 90 är avstängd.

Har du varit tvungen att vända någonstans?

– Ja, jag har kommit till flera ställen som inte går att köra på. På ett ställe var det en liten bro och vägen var helt borta i mitten och det forsade vatten. Då fick jag vända och leta efter en annan väg.

Kommer ni fram till alla?

– De flesta kommer vi till, men det blir många omvägar Det var fyra personer som vi inte kunde ta oss till. De har blivit hämtade och är på kortishem nu. Jag tror att det var försvaret som hämtade dem med bandvagn, men jag är inte säker.

”Kör efter stor lastbil full med stenar”

Och hur går det att hålla schemat?

– Jag ligger en halvtimme efter nu. Jag kör efter en stor lastbil full med stenar som nog ska laga någon väg så jag hoppas att jag kommer fram den här vägen och inte blir mer försenad. Det går inte att veta något.

För mig som bara följer det här via nyheterna ser det så märkligt ut att det är sol och ändå katastrofläge.

– Ja, det är som på film. De säger att det ska bli mer regn i helgen. Det känns lite spännande hur det ska gå.