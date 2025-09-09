Du jobbade som sjukvårdsbiträde på Sahlgrenska på 1970-talet, hur var det?

– Efter gymnasiet sökte jag jobb som sjukvårdsbiträde och det fick man på den tiden efter en tredagars-kurs. Första dagen kom en kollega och höll fram en rondskål där det låg ett bröst. Ett avskuret bröst. Det var väl som en introduktion: så här är det här. Men sen tyckte jag väldigt mycket om att arbeta på operation, det var trevliga tjejer. Vi var bara tjejer som var sjukvårdsbiträden. Men det var oerhört hierarkiskt, vi var verkligen uppdelade.

Alla yrkesgrupper hade sina egna fikarum och läkarna hälsade knappt på er?

– Nej, det var en mer hierarkisk tid. Vi fann oss i våra olika yrkesgrupper. Men så kom läkarna och rökte hos oss! Jag vet inte varför, kanske tyckte de att det var kul att komma och titta på oss tjejer, de var ju män.

– Det var intressanta iakttagelser av ett klassamhälle som blev mycket mer tydligt, att det var så uppdelat med män och kvinnor men också statusskikten. Jag kom själv från en akademikerfamilj och kände mig inte underdånig men vi accepterade den rådande rollen. Man kunde utbilda sig till undersköterska men jag hade siktet inställt på teater.

Du skriver i boken att du ”har rakat många pungar långt innan det kom på modet”. Har du haft nytta av dina erfarenheter från sjukhuset som komiker och skådespelare?

– Man har som komiker och skådespelare nytta av allt man gör, så ja det har jag. Det var många möten. Exempelvis min kollega som var narkoman, hon tyckte det blev för mycket med både knark och jobb så hon sa upp sig. Jag tänker att boken är ganska underhållande.

I ett kapitel skriver du om din bakgrund som typisk elevråds-ordförande och att du hade kunnat sluta som statsminister. Har du någon gång varit engagerad fackligt?

– Ja, jag var nog fackligt engagerad på Sahlgrenska skulle jag tro och jag har alltid varit fackligt ansluten. Men jag har hållit mig undan medvetet eftersom jag har det här draget av representant. Jag blir lätt vald i olika sammanhang så jag får sitta på händerna.

Varför?

– Om man arbetar konstnärligt är det inte alltid så bra att ha den här rättrådiga och ordentliga sidan, det kan vara bra att släppa lite på det. Men jag har nog alltid haft en känsla för rättvisa.