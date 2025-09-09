Så krossar regeringen hellre arbetslösa än arbetslösheten

Jag har en gåta till dig. Tänk att du skulle ha en hyra på 9 000 kronor. Dina matkostnader ligger på ungefär 3 000 kronor. Och sen ett liv som kostar också. Tänk att du samtidigt är arbetslös, tillsammans med 545 000 andra personer i Sverige – en historiskt hög nivå.

Du har inte lyckats få jobb på flera månader. Det enda du får för att överleva är 6 000 kronor per månad. Hur skulle du göra?

Från 1 oktober 2025 gäller nya regler för a-kassa och aktivitetsstöd där a-kasseperioden blir ett halvår kortare och aktivitetsstödet kommer att trappas ner snabbare. Aktivitetsstödet är ersättningen som man kan få om a-kassedagar pausas eller tar slut.

Nedtrappningen är helt i linje med resten av Tidöregeringens illvilliga politik mot fattiga. Medicin ska kosta mer. 60 000 barn ska förlora barnbidraget när nyanlända inte får tillgång till socialförsäkringar de första fem åren. Det ska bli svårare att betala hyran. Men det ska vara billigare att renovera köket. Samtidigt som människor kämpar med att ens ha råd med mat att laga.

Vi har råd

För Agneta som är arbetslös kommer månadsinkomsten efter skatt att gå från 11 000 kronor till 6 000 kronor i april nästa år.

6 000 kronor. Elisabeth Svantessons fick förra året 4 000 kronor mer i månadslön genom sin egen skatteminskning. Nästan hela Agnetas månadsinkomst.

Det är fler som delar Agnetas öde. Minst 30 000 personer kommer att påverkas av de nya reglerna för aktivitetsstöd. Det lär troligtvis bli fler i och med att det blir svårare att få jobb. För dessa personer är stödet avgörande.

Statens bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ligger på 44 miljarder kronor. Det går att jämföra med skattesänkningarna på 23 miljarder kronor förra året, mer än hälften. Vi har uppenbarligen råd med att se till att fler kan få stöd och att stödet ska räcka till.

Fler faller igenom skyddsnätet

Regeringen vill till varje pris driva en linje om tuffa tag och att skattepengar ska gå rätt – alltså till sina vänner i friskolekoncerner som tar ut miljarder av dina och mina pengar men samtidigt vill dra in smör till förskolebarn.

Vad är mer rätt än att skattepengar ska gå till de som behöver pengarna mest? De som inte lyckas få ett jobb efter månader av sökande. Hur tusan ska de annars klara sig? Vad finns under skyddsnätet när du har fallit igenom det?

Regeringen menar att avtrappningen av a-kassan och aktivitetsstödet är ett sätt att stärka arbetslinjen. Eller som tidigare arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson sa: “A-kassan ska vara en studsmatta till nya möjligheter, inte en hängmatta där man riskerar att bli fast under lång tid.”

Om det är någon som chillade på hängmattan så måste det ju vara Johan Pehrson. Återigen, 8,7 procent arbetslöshet. Den tredje högsta i hela EU.

Misstro mot människor

Tidöregeringens inställning bygger på en misstro som stärker deras berättelse om att vissa människor vill utnyttja systemet medan andra jobbar hårt. Att bidragstagare lurar till sig pengar medan alla andra arbetar hårt. Så är det ju inte. Sanningen är att det främst är dollarmiljardärerna i Sverige som utnyttjar systemet och att arbetare är de som sliter ut sig.

Regeringen har skapat ett nytt fattig-Sverige där deras förakt mot fattiga och falska fördom om medborgares lathet driver människor till fördärv.

Har du hunnit lösa gåtan än, hur skulle du klara dig på 6 000 kronor i månaden?