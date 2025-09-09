”Kattmat i stället för kräm till frukost – utan språkkunskaper faller äldreomsorgen”

Personal inom äldre- och demensomsorgen behärskar inte det svenska språket tillräckligt bra i dag. Det händer alldeles för ofta att kommunikationen med de boende, och kollegorna, inte fungerar.

Medier har rapporterat om personal som inte kunnat kommunicera med tillkallad ambulanspersonal på ett boende i Västerås. I Norrköping fick en äldre dam kattmat till frukost av personalen från hemtjänsten, i stället för kräm och mjölk.

Det här händer inte bara i Västerås eller Norrköping. På de flesta av våra boenden och hemtjänster i landet finns samma ”fenomen”.

Äldreomsorgen har blivit en slasktratt

Det är alltså så här det har blivit. Utbildad personal har i många år flytt från framför allt äldreomsorgen. De slutar helt enkelt för att arbetsförhållandena inom vården inte är bra.

Arbetsgivarna har sedan länge försökt få unga och outbildade vårdbiträden att studera, för att höja kompetensen. Men man har misslyckats. Alldeles för få studerar för att få den kompetens som behövs.

Bemanningen har då delvis täckts upp genom att Arbetsförmedlingen hänvisar arbetslösa och andra som på något sätt hamnat utanför den svenska arbetsmarknaden till att jobba i äldreomsorgen.

Äldreomsorgen har blivit en ”slasktratt”.

Men! Att arbeta med multisjuka, demenssjuka äldre är ett komplicerat jobb. Det kräver utbildning i de sjukdomar som äldre kan drabbas av, kunskap om demenssjukdomar och bemötande, akutsjukvård och pedagogik.

Det kräver att man kan göra sig förstådd och förstå vad en äldre och demenssjuk säger. Det finns många alldeles underbara kollegor som är outbildade, kanske utan tillräckligt bra svenska, där ute. Men det räcker inte.

Vi måste sätta ett krav på utbildning om man ska få en fast tjänst. Det svenska språket måste finnas där. Men det kommer inte att ske förrän yrket görs så pass attraktivt så att folk tycker att det är värt att utbilda sig.

Skulden ligger hos politiker och tjänstemän

Då krävs bättre scheman, en vettig arbetsmiljö och en lön man kan leva på. Även som ensamstående. Det krävs tydliga arbetsbeskrivningar.

Det måste vara värt mödan att skaffa nödvändig kompetens.

Vi behöver fortsätta belysa bristerna inom äldreomsorgen med avvikelser, arbetsskadeanmälningar och tillbud. Vi måste fortsätta att protestera.

För det är inte de utrikesföddas eller nyanställdas fel att det ser ut så här. Det är politiker och tjänstemän som bär skulden för att effektiviseringar och besparingar har trasat sönder vår viktiga välfärd.

Ann Björling specialistundersköterska inom demens och kommunpolitiker för Vänsterpartiet i Norrköping