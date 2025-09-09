Artikeln i korthet Uddevalla kommun har stängt av en hel arbetsgrupp inom hemtjänsten på grund av allvarliga brister, inklusive uteblivna besök och oetiskt beteende som hot och alkoholbruk.

Kollegor har rapporterat om flera missförhållanden, såsom vårdtagare som lämnats utan hjälp och felaktig medicinhantering, vilket kan ha lett till risker för patienternas hälsa.

I slutet av förra veckan beslutade Uddevalla kommun att stänga av en hel arbetsgrupp i hemtjänsten.



Orsaken är misstankar om ”allvarliga och systematiska brister i verksamheten”, som det står i kommunens lex Sarah-anmälan.

I anmälan står det bland annat om uteblivna besök hos vårdtagare och felaktig hantering av larm, men även misstankar om ”filmning, hot, alkohol och narkotika samt manipulativt beteende”.



Personalen, ett 20-tal anställda som jobbar natt, är avstängda med lön medan kommunen utreder vad som hänt.

Lämnats i rullstol

Men några exempel på vilka missförhållanden det handlar om går att hitta i de rapporterade avvikelser som kommit in under 2025, som Kommunalarbetaren begärt ut.

Det är totalt 49 stycken och majoriteten handlar om fallolyckor, alltså händelser som personalen inte har orsakat. Men det finns också flera rapporter om missförhållanden.

En vårdtagare hittas av dagpersonalen klockan nio på morgonen sittande i bara t-shirt och inkontinensskydd i sin rullstol. Personen är kall och stel och berättar att hen lämnats där av nattpersonalen när de hjälpt vårdtagaren ur sängen för att den hade kramper i knäna.

”Vårdtagaren vågade inte larma för att komma i säng igen för att nattpersonalen var otrevlig”, står det i rapporten.

Personen uppger att den suttit i rullstolen sedan klockan 02 på natten, alltså i sju timmar.



Några avvikelser handlar om vårdtagare som nekats hjälp att gå på toaletten eller byta inkontinensskydd.

En vårdtagare står på sig och uppger att personalen då snabbt drar av blöjan och bryskt vänder på personen så att det gör ont. Vårdtagaren upplever det som mycket ”olustigt och kränkande”, står det i rapporten.

Stomipåsen hade även läckt och behövde bytas, upptäcker dagpersonalen.

En vårdtagare berättar för dagpersonalen att en personal på natten lagt sitt huvud mellan vårdtagarens ben, medan en annan personal står bredvid och skrattar.



”Brukaren tyckte att det var ett konstigt beteende och frågade om vi brukar göra så”, skriver dagpersonalen som anmält.

Hittat medicin i sängen

I ett fall larmar nattpersonalen hemsjukvården, trots att det är akut och det enligt rutinen ska tillkallas ambulans. Det är en vårdtagare som larmar om att trakealkanylen, ett medicinskt hjälpmedel för att hålla passagen till luftstrupen öppen, har lossnat.

Till slut tillkallas ändå ambulans, men det fanns risk för att vårdtagaren fått luftvägsstopp, alltså kvävts.



I ett fall upptäcker dagpersonal att inkontinensskyddet är bytt men att det finns större mängder avföring kvar på vårdtagarens kropp, som inte rengjorts.



En handfull rapporter gäller medicinmissar, att dagpersonal på morgonen hittat rester av tabletter i vårdtagarens säng eller att det är oklart om medicinen har delats ut.

De 20 anställda som stängts av är kallade till möte med arbetsgivaren i dag tisdag. Där kommer Kommunals sektionsordförande Annette Frisk att vara med som stöd.



Hon har inte läst avvikelserapporterna som KA granskat. Facket får inte ta del av dem per automatik.

– Eftersom jag inte sett dom vill jag inte uttala mig, men generellt så får sådant inte hända, säger hon när KA redogör för exempel på vad som rapporterats.

Vågar inte gå ut

I en artikel i tidningen Bohuslänningen berättar flera av de avstängda medarbetarna anonymt att de mår dåligt av det som hänt, har mardrömmar och inte vågar gå ut.

De är kritiska till att hela arbetsgruppen har stängts av och uppger att de inte fått veta vad de anklagas för.



Många har jobbat i nattpatrullen länge och tycker att det är väldigt jobbigt att bli utpekade säger Kommunals Annette Frisk .

– Jag säger till dem att gå ut med huvudet högt och visa att det här är inget vi står för, säger hon.

