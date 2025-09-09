Det skulle kunna vara en perfekt matchning. Bärföretagen skriker efter folk efter att Migrationsverket bara gett tillstånd till ett 80-tal thailändska bärplockare att få arbeta i Sverige i år, jämfört med tusentals tidigare år. Samtidigt är drygt en halv miljon svenskar arbetslösa, enligt SCB. Dags för dem att ge sig ut bland mygg och myror i de bärstinna skogarna?

Nej.

Enligt en serie inslag om bärplockare som P4 Värmland gjort finns det flera anledningar till att svenska arbetslösa ska stanna hemma.

Svårt att få en dräglig lön

Det är svårt att tjäna ihop till en dräglig månadslön. ”Om du ska ta en anställning som bärplockare, ja då måste du gå in för att plocka bär varenda sekund, varenda minut, under en viss tid på dagen”, säger bärgrossisten Anders Vestin till radion, och poängterar att det inte är ett lätt jobb.

Det är även dåligt för samhällsekonomin att ta in svenska anställda, enligt arbetsmarknadsforskaren Martin Nordin.

”Det är fysiskt tufft att plocka bär. Är man ovan, man kanske kan gå ut en eller ett par dagar, men sen kommer ju rygg och axlar att protestera. Så det är inte hållbart, man kommer bara få en mängd sjukskrivningar”, säger han till P4 Värmland.

Extra riskfylld bransch

Bärbranschen menar att arbetskraftsinvandringen är helt avgörande för branschen och Livsmedelsföretagen anklagar Migrationsverket för att utradera en hel bransch med sina avslag.

Myndigheten slår dock tillbaka och säger att de ser bärbranschen som extra riskfylld när det gäller exploatering och utnyttjande av arbetskraft.

Jolan Wennberg, andre ordförande i Livsmedelsarbetarförbundet, säger till Arbetet att situationen i bärbranschen är komplex.

Jolan Wennberg, Livs andre ordförande.

När det kommer till löner och villkor berättar han att facket hade långtgående diskussioner med de stora bärföretagen i våras om att plockarna skulle gå på de kollektivavtal som redan finns i branschen.

”Jävligt komplex fråga”

Men eftersom en majoritet av arbetstillståndsansökningarna avslogs av Migrationsverket fullföljdes inte förhandlingarna.

Men även om löner och andra villkor förbättras finns det en stor utmaning kvar.

– Arbetsmiljön är en jävligt komplex fråga och det finns ingen quick fix. Det är många timmar ute i skogen och det är ett enformigt arbete. Det går inte att jämföra med industrin där det monotona arbetet kan utföras av maskiner.