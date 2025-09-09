Det var i juni förra året som en anställd på en bygghandel i Stockholmsområdet skulle klyva en planka i en bordsåg med roterande sågklinga.

Plankan sköts framåt och den anställdas fingrarna kom emot klingan.

Två fingrar på högerhanden skadades allvarligt, men var inte helt av, då den skadade kom till sjukhuset, enligt företagets anmälan till Arbetsmiljöverket.

När Arbetsmiljöverket inspekterade olycksplatsen konstaterade myndigheten att sågen saknade ett nödvändigt skydd som ska förhindra att man kommer åt klingan med händerna.

Företaget krävs på 200 000 kronor i böter

Polisen som utrett olyckan drog samma slutsats.

Om sågen hade haft det skydd som den skulle ha haft, hade olyckan aldrig inträffat.

Åklagare anser därför företaget gjort sig skyldigt till arbetsmiljöbrott och kräver att byggvaruhandeln betalar 200 000 kronor i företagsbot.

Företagsbot innebär att ansvaret för brottet läggs på företaget i stället för att en enskild person pekas ut som ansvarig. Om företaget accepterar åklagarens krav behöver fallet inte avgöras i domstol.