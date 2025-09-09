17. Hjälp! Min chef är kriminell!

En bomb i ett köpcentrum. Eller hemtjänstföretag som lurar de anställda på lönen. Så kan en vanlig dag på jobbet se ut för många i Sverige – om arbetsgivaren är kriminell.

I det här avsnittet av Kneget berättar Mira Klingberg Hjort på Kommunalarbetaren om fuskande företag inom hemtjänst och personlig assistans. Och så berättar skyddsombudet Daniel Andersson om när han tvingade matbutiken Orienta att stänga för att ägarna hade kopplingar till gängkriget.