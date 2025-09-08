Runt 1 600 personer som miste jobbet i och med Northvolts konkurs i våras befann sig i Sverige med arbetstillstånd. Ungefär tusen av tillstånden skulle gälla in i 2026 eller 2027.

Men när anställningarna upphör i och med en konkurs ändras spelreglerna. Efter tre månader får Migrationsverket rätt att dra in tillstånden, och därmed rätten att stanna i Sverige, om personerna inte har nya arbeten som ger rätt att stanna.

Det är en gräns som nu börjat passeras, då anställningarna upphörde under våren och sommaren.

Krävt undantag

Facket IF Metall och Socialdemokraterna har krävt undantag för de Northvoltanställda, för att de inte ska utvisas innan deras kompetens behövs hos fabrikens nya ägare Lyten, som sagt att de kommer anställa tusentals.

De berörda individerna hamnar i limbo i väntan på att Lyten anställer.

– Vi får samtal varje dag från oroliga medlemmar som undrar vad som händer nu, sa IF Metalls ordförande Marie Nilsson på en pressträff hon höll tillsammans med socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Ardalan Shekarabi 15 augusti.

”Avvaktar mer besked”

Regeringen har inte skapat något särskilt undantag så som krävdes vid pressträffen. Men Hanna Geurtsen, biträdande uppdragsledare för arbetstillstånd på Migrationsverket, betonar nu att tillstånden inte automatiskt löper ut efter tre månader.

– Man kan ju lätt få intryck av att vi har något räkneverk som säger pling efter tre månader – och så försvinner uppehållstillståndet. Det är inte så, säger hon.

I nuläget pågår det inte någon aktiv hantering av några återkallelseärenden, enligt Hanna Geurtsen:

– Just nu avvaktar vi mer besked från konkursförvaltaren och ägaren. Vi vill ju inte heller krångla till processen i onödan, för varken den nya ägaren eller för individerna, genom att först återkalla och sedan handlägga nya ansökningar.

Kan inte strandas i Sverige

Samtidigt betonar hon att varje ärende sköts för sig och att den som får brev från Migrationsverket måste svara. Det första steget i en återkallelse är att myndigheten hör av sig till den berörda.

På frågan om hur länge Migrationsverket kan avvakta svarar Hanna Geurtsen att många parametrar påverkar och att det självklart finns en bortre gräns.

– Ett teoretiskt exempel är att om hundratals människor är strandade utan försörjning och inte kan klara sig i Sverige. Då kommer alla att vända sig till Migrationsverket och säga ”varför har de kvar sina uppehållstillstånd, de borde väl ha lämnat landet”.

– Samtidigt har vi i uppgift att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring, att säkerställa att Sverige kan få den kompetens man behöver i just den här typen av industrisatsningar där viss teknologisk kompetens kan vara avgörande, fortsätter hon.